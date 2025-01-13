佐佐木朗希習慣6天登板間隔　MLB球團面臨輪值挑戰

記者王真魚／綜合報導

隨著日本火球投手佐佐木朗希即將挑戰大聯盟，未來簽下他的球團可能需要調整傳統的投手輪值制度。由於佐佐木習慣於日本職棒每隔6天以上的登板頻率，預計將對大聯盟球團的人力調配帶來新的挑戰。

大聯盟目前普遍採用5人輪值制，投手通常每隔4或5天登板。以2024年為例，在兩聯盟最多先發33場的8位投手中，教士隊的希斯（Dylan Cease）除了開季首戰外，分別有15場是間隔4天和5天的登板，僅2場是間隔6天，其中一場還是因為明星賽休息期所致。巨人隊韋伯（Logan Webb）更是創下17場間隔4天登板的紀錄，是所有投手中最多的。

若要調整為6人輪值以配合佐佐木的習慣，球團將面臨投手名單調配的難題。由於大聯盟規定26人名單中投手最多只能有13人，若先發投手從5人增加到6人，就必須犧牲一名中繼投手的名額。這也意味著先發投手必須投更長的局數，以彌補中繼投手減少的影響。

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不過，道奇隊因為擁有二刀流球星大谷翔平而成為特例。由於大谷的投手身份不計入13人投手名額限制，使得球團在名單調配上更具彈性。就如同2023年天使隊的情況，雖然是26人名單，但實際上等同於擁有14名投手和13名野手的27人陣容。2025年的道奇隊也將享有同樣的優勢。