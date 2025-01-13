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台鋼雄鷹調薪　新人王曾子祐月薪25萬元調幅領先群雄

▲▼台鋼雄鷹開訓領隊劉東洋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

台鋼雄鷹13日在高雄青埔棒球場舉辦開訓典禮，去年奪下新人王的曾子祐成為年薪調幅最高的球員，月薪達到25萬元。指標性的新人王票選前4名好手，除了曾子祐之外，王博玄、陳柏清與黃群調薪都達到100%以上，曾子祐調幅150％為全隊最高。

雄鷹領隊劉東洋表示，新人王入選的三位選手在球團內部評價接近同一等級，但曾子祐因獲得新人王而有較高調幅。「對一個新球團來說，年輕球員的養成是球隊很大的課題。首年就有三位台鋼選手入圍前三名，這對球團來說是很大的收穫。」

劉東洋特別提到，曾子祐作為球隊首位簽約的游擊手具有指標性意義。「游擊這個位置如果穩定的話，未來五到十年都不用太煩惱。他第一年就能打出這樣的成績，確實超出我們預期。加上他逐漸展現出球團看板選手的特質，去年出賽超過100場，雖然後期成績略有下滑，但對新人來說實屬正常。」

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為了持續培養曾子祐，球團在球季結束後也派遣他至日本西武隊進行交流學習。劉東洋期待他未來不只是新人王，還能獲得更多獎項，甚至入選中華隊，展現球團對他的期許。

劉東洋也提到，像王博玄和陳柏清都是選秀後段順位，希望能藉由這次調薪鼓勵更多年輕球員。「特別是陳柏清曾多次落選，希望能為這樣的選手帶來激勵效果。未來可能會有第七隊、第八隊成立，相信台灣職業棒球會出現更多後段班的傳奇選手，為懷抱職棒夢想的年輕選手帶來希望。」

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，年度最佳新人獎曾子祐 。（圖／記者李毓康攝）

▲新人獎曾子祐 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 台鋼新人王曾子祐球員調薪年輕球員

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