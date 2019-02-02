運動雲

> >

尼克球迷狂喊「給我厄文」　厄文：我現在只想要總冠軍

ETtoday運動雲

▲▼厄文（Kyrie Irving）。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文交手尼克攻下全場最多的23分。（圖／CFP）

 記者黃詩崴／綜合報導

波士頓塞爾提克上賽季迎來當家主控一哥厄文（Kyrie Irving），儘管綠衫軍連兩年都順利闖進季後賽，可惜距離抱回金盃還是差一步，讓外界頻傳厄文可能會離隊的消息，有機會前往洛杉磯湖人與昔日老戰友「詹皇」詹姆斯（Lebron James）並肩作戰。因此外媒逮到空檔便詢問厄文離隊消息是否空穴來風？他僅回應，「我目標是總冠軍。」

▲厄文做客麥迪遜花園，尼克球迷高呼「我們要厄文」。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

據《ESPN》報導，厄文曾在去年10月與塞爾提克達成口頭承諾，表示今夏願意與球隊續約。但在今（2）日綠衫軍作客麥迪遜花園交手紐約尼克，尼克球迷不斷高喊「我們要厄文！」，讓媒體紛紛猜想厄文是否會對當初的決定產生動搖時，厄文則回答，「這個賽季我最關注的，就是能否幫助球隊奪下總冠軍，我們帶著許多目標進入賽季，其中最大、最重要的就是總冠軍，這絕對是我現在唯一關心的。」

今年球季結束後，厄文可以選擇跳脫合約成為自由球員，雖然去年曾經做過口頭承諾，但一切都要等到正式簽約時才算數。不過厄文也表示，如果真的成為自由球員，那麼塞爾提克會是選項之一，至於是否確定留在綠衫軍，他說，「你們7月1日再問我吧。」

假如厄文今夏選擇成為自由球員選擇離開波士頓，將會有許多追求者，包括紐約尼克隊。對此，厄文表示對於媒體過度聚焦在自由球員身份及整體交易的謠言，感到相當沮喪，「我很尊重尼克隊於迎接夏天所做的努力，希望他們能更好。」並補充這些外來的猜測很可能影響隊友間更衣室的關係，「對我來說，太多立場了，這只會害我們分心，贏得比賽才是最重要的。謠言是破壞更衣室和諧的一部分，這就像是一種娛樂，我何必為這種娛樂而活？每天每個人都在討論我的決定，希望大家能更尊重我一點。」

▲▼厄文（Kyrie Irving）。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文今夏動向受到相當大的關注。（圖／CFP）

塞爾提克目前戰績32勝19敗，與印第安那溜馬並列聯盟第4名，距離爭冠之路還有一段路要走，厄文上賽季因為受傷的關係，球季尾聲到季後賽都沒有出賽。他表示自己想證明一些事情，並成為一個以球隊為主的球員，且強調，「過去8年我一直迎合做出別人希望我做的事情，以及我的決定；但現在，我知道自己根本不欠任何人。」

關鍵字： NBA塞爾提克尼克厄文Kyrie Irving
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

熱門新聞

年領7億冰板凳　高富帥淪落成薪水大盜

王維中加盟運動家　受邀大聯盟春訓

近年冬季會議重磅異動（上）　「怪力男」史丹頓降臨洋基

中職／4隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

後德佬時代正解　斯洛維尼亞超級天才降臨達拉斯

近年冬季會議重磅異動（下）　水手砸2.4億美元搶坎諾

讀者回應

﻿

最新新聞

1迷你棒球慶收關　張泰山送紅包

2尼克球迷招募　厄文：只想要冠軍

3丸佳浩喊陽岱鋼「岱桑乾八爹！」

4MLB休賽季補強評比（二）美中區

5史無前例　德佬、韋德獲邀明星賽

熱門新聞

1年領7億冰板凳　高富帥淪薪水大盜

2王維中加盟運動家　受邀大聯盟春訓

3冬季會議重磅異動（上）

44隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

5後德佬時代正解　天才降臨達拉斯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366