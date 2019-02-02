尼克球迷狂喊「給我厄文」　厄文：我現在只想要總冠軍

▲厄文交手尼克攻下全場最多的23分。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

波士頓塞爾提克上賽季迎來當家主控一哥厄文（Kyrie Irving），儘管綠衫軍連兩年都順利闖進季後賽，可惜距離抱回金盃還是差一步，讓外界頻傳厄文可能會離隊的消息，有機會前往洛杉磯湖人與昔日老戰友「詹皇」詹姆斯（Lebron James）並肩作戰。因此外媒逮到空檔便詢問厄文離隊消息是否空穴來風？他僅回應，「我目標是總冠軍。」

▲厄文做客麥迪遜花園，尼克球迷高呼「我們要厄文」。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



據《ESPN》報導，厄文曾在去年10月與塞爾提克達成口頭承諾，表示今夏願意與球隊續約。但在今（2）日綠衫軍作客麥迪遜花園交手紐約尼克，尼克球迷不斷高喊「我們要厄文！」，讓媒體紛紛猜想厄文是否會對當初的決定產生動搖時，厄文則回答，「這個賽季我最關注的，就是能否幫助球隊奪下總冠軍，我們帶著許多目標進入賽季，其中最大、最重要的就是總冠軍，這絕對是我現在唯一關心的。」

今年球季結束後，厄文可以選擇跳脫合約成為自由球員，雖然去年曾經做過口頭承諾，但一切都要等到正式簽約時才算數。不過厄文也表示，如果真的成為自由球員，那麼塞爾提克會是選項之一，至於是否確定留在綠衫軍，他說，「你們7月1日再問我吧。」

假如厄文今夏選擇成為自由球員選擇離開波士頓，將會有許多追求者，包括紐約尼克隊。對此，厄文表示對於媒體過度聚焦在自由球員身份及整體交易的謠言，感到相當沮喪，「我很尊重尼克隊於迎接夏天所做的努力，希望他們能更好。」並補充這些外來的猜測很可能影響隊友間更衣室的關係，「對我來說，太多立場了，這只會害我們分心，贏得比賽才是最重要的。謠言是破壞更衣室和諧的一部分，這就像是一種娛樂，我何必為這種娛樂而活？每天每個人都在討論我的決定，希望大家能更尊重我一點。」

▲厄文今夏動向受到相當大的關注。（圖／CFP）



塞爾提克目前戰績32勝19敗，與印第安那溜馬並列聯盟第4名，距離爭冠之路還有一段路要走，厄文上賽季因為受傷的關係，球季尾聲到季後賽都沒有出賽。他表示自己想證明一些事情，並成為一個以球隊為主的球員，且強調，「過去8年我一直迎合做出別人希望我做的事情，以及我的決定；但現在，我知道自己根本不欠任何人。」