唐西奇新秀賽季第3次大三元！　聯手首出賽小哈達威剋黃蜂

▲獨行俠唐西奇再砍大三元。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

獨行俠7日於主場靠著未滿20歲(19歲又344天)的新秀唐西奇(Luka Doncic)上場35分鐘砍下19分10籃板11助攻、第三度演大三元下，最終以99比93擊敗黃蜂取得二連勝。

獨行俠近日剛完成一筆交易，從尼克得來了球星波辛基斯(Kristaps Porzingis)、小哈達威(Tim Hardaway Jr.)、和李伊(Courtney Lee)，而在本場比賽中，獨行俠又與國王完成一筆交易，將巴恩斯(Harrison Barnes)送走，換來傑克森(Justin Jackson)、藍道夫(Zach Randolph)。

雖然才剛來到獨行俠，但小哈達威就展現實力，首節上演空中接力後又命中三分，和唐西奇聯手打出一波10比0反超比分，第二節黃蜂在手感火燙的沃克(Kemba Walker)帶領下追分，不過唐西奇不給對方機會，再度連連得分為球隊維持領先，上半場他就拿下13分、籃板和7助攻，早早就鎖定新秀賽季第三度大三元。

▲小哈達威首次為獨行俠出賽命中三分後慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

下半場黃蜂一度超前比分，不過巴恩斯跳出來命中三分，小哈達威也遠投命中，雙方呈現拉鋸戰到末節，比賽倒數14秒，黃蜂巴頓(Nicolas Batum)命中將比分追到4分差，不過最終仍難以突破獨行俠防守，以93比97吞敗。

此役以獨行俠新秀唐西奇表現最為亮眼，以19分10籃板11助攻拿下新秀第三度大三元，史密斯(Dorian Finney-Smith)15分10籃板，第三節後被交易走的巴恩斯拿下10分，首次為獨行俠出賽的小哈達威則有12分貢獻，黃蜂部分沃克拿下全場最高30分，外帶11籃板和6助攻，藍柏(Jeremy Lamb)15分、巴頓14分。