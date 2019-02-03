唐西奇再創里程碑　歷史第7位未滿20歲就達千分球員

▲唐西奇成歷史第7位還未滿20歲就達1千分球員。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

獨行俠3日作客騎士，最終以111比98終結克里夫蘭的連勝，其中當家新人唐西奇(Luka Doncic)再次創下個人里程碑，本戰之前他的生涯得分為999分，僅有1分差就突破1000大關，他也很快在第一節憑藉上籃達到這項成就，成為史上第7位還未滿20歲就得到1千分的球員。

雖然面對東區倒數第2的騎士，但獨行俠打得並不輕鬆，雙方半場打完僅有3分差距，易籃後騎士又不斷製造犯規不讓達拉斯拉開比數，兩隊戰況呈現膠著，獨行俠一直無法將分差拉開到雙位數，騎士也沒辦法一鼓作氣超前，不過決勝節騎士頻頻出現失誤讓對手抓住機會，最終獨行俠也順利以111比98收下勝利。

With his first bucket in Cleveland, @luka7doncic becomes the 2nd player in NBA History with 1K points, 340 rebounds & 260 assists through 50 games! pic.twitter.com/HRUCH1d2Qv — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2019年2月3日

獨行俠勝利的關鍵人物絕對為唐西奇莫屬，本戰他攻下35分，11籃板，6助攻的全面表現，這也為他迎來里程碑，此役前他生涯累積999分，僅有1分差就突破1000分大關，「歐洲小天王」也很快在第一節用上籃達成這項成就，更成為歷史第7位還未滿20歲就達1千分球員，其餘6位分別為詹姆斯(LeBron James)、布萊恩(Kobe Bryant)、安東尼(Carmelo Anthony)、杜蘭特(Kevin Durant)、霍華德(Dwight Howard)、布克(Devin Booker)。

另外據獨行俠推特記錄，唐西奇更是歷史第2位在生涯前50戰就至少拿到1000分，340籃板，260助攻的球員。本賽季至今唐西奇場均可以貢獻20.4分，6.9籃板，5.4助攻，被視為今年新人王最大熱門人選。