運動雲

> >

唐西奇再創里程碑　歷史第7位未滿20歲就達千分球員

ETtoday運動雲

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲唐西奇成歷史第7位還未滿20歲就達1千分球員。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

獨行俠3日作客騎士，最終以111比98終結克里夫蘭的連勝，其中當家新人唐西奇(Luka Doncic)再次創下個人里程碑，本戰之前他的生涯得分為999分，僅有1分差就突破1000大關，他也很快在第一節憑藉上籃達到這項成就，成為史上第7位還未滿20歲就得到1千分的球員。

雖然面對東區倒數第2的騎士，但獨行俠打得並不輕鬆，雙方半場打完僅有3分差距，易籃後騎士又不斷製造犯規不讓達拉斯拉開比數，兩隊戰況呈現膠著，獨行俠一直無法將分差拉開到雙位數，騎士也沒辦法一鼓作氣超前，不過決勝節騎士頻頻出現失誤讓對手抓住機會，最終獨行俠也順利以111比98收下勝利。

獨行俠勝利的關鍵人物絕對為唐西奇莫屬，本戰他攻下35分，11籃板，6助攻的全面表現，這也為他迎來里程碑，此役前他生涯累積999分，僅有1分差就突破1000分大關，「歐洲小天王」也很快在第一節用上籃達成這項成就，更成為歷史第7位還未滿20歲就達1千分球員，其餘6位分別為詹姆斯(LeBron James)、布萊恩(Kobe Bryant)、安東尼(Carmelo Anthony)、杜蘭特(Kevin Durant)、霍華德(Dwight Howard)、布克(Devin Booker)。

另外據獨行俠推特記錄，唐西奇更是歷史第2位在生涯前50戰就至少拿到1000分，340籃板，260助攻的球員。本賽季至今唐西奇場均可以貢獻20.4分，6.9籃板，5.4助攻，被視為今年新人王最大熱門人選。

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

「叫你總ㄟ出來打」代打滿貫成經典　黃忠義自爆狂發抖

三分線外拔起來就投　詹姆斯的「柯瑞化」之路

中職／廖于誠很難打　張泰山與黃忠義特訓也無法突破

中職／曾看輕19歲的張泰山　黃忠義自嘲「一人球隊」

黃蜂隊史最大合約不是沃克　是高薪低就法國搖擺人巴頓

公鹿戰績獨走聯盟　字母哥大進化拚首座MVP

讀者回應

﻿

最新新聞

1唐西奇1千分達成比肩詹皇、老大

2崔南薪資仲裁加薪425萬破紀錄

3佩服林祖傑　吳桀睿期待成功範例

4交易瑞爾穆托　紅人馬林魚深度會談

5比起馬查多　教士更傾向網羅哈波

熱門新聞

1代打滿貫成經典　黃忠義爆狂發抖

2詹姆斯的「柯瑞化」之路

3廖于誠難打　張泰山與黃忠義特訓

4曾看輕泰山　黃忠義自嘲1人球隊

5黃蜂隊史最大合約　高薪低就的巴頓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366