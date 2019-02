唐西奇再創里程碑　歷史第7位未滿20歲就達千分球員

▲唐西奇成歷史第7位還未滿20歲就達1千分球員。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

獨行俠3日作客騎士,最終以111比98終結克里夫蘭的連勝,其中當家新人唐西奇(Luka Doncic)再次創下個人里程碑,本戰之前他的生涯得分為999分,僅有1分差就突破1000大關,他也很快在第一節憑藉上籃達到這項成就,成為史上第7位還未滿20歲就得到1千分的球員。

雖然面對東區倒數第2的騎士,但獨行俠打得並不輕鬆,雙方半場打完僅有3分差距,易籃後騎士又不斷製造犯規不讓達拉斯拉開比數,兩隊戰況呈現膠著,獨行俠一直無法將分差拉開到雙位數,騎士也沒辦法一鼓作氣超前,不過決勝節騎士頻頻出現失誤讓對手抓住機會,最終獨行俠也順利以111比98收下勝利。

With his first bucket in Cleveland, @luka7doncic becomes the 2nd player in NBA History with 1K points, 340 rebounds & 260 assists through 50 games! pic.twitter.com/HRUCH1d2Qv