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林昀儒亞洲盃3連勝1局未失　攜手鄭怡靜分組第1晉級16強

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（資料照／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（21日）晚迎來亞洲盃小組賽最終戰，交手新加坡19歲小將郭勇，僅花20分鐘就以11比8、11比4、11比5收下3連勝，且至今1局未失，表現相當強勢，攜手台灣一姐鄭怡靜以分組第1之姿挺進16強淘汰賽。

世界第14的林昀儒本屆被分在第7組，前2戰都以3比0過關，分別擊敗印度選手塔卡爾及今年奪下馬斯開特挑戰賽冠軍的中國19歲新星陳垣宇，小組賽最終戰碰上新加坡小將郭勇，小林僅首局一度7比8被超前，整場沒遇到太大的挑戰，最多曾拉開多達8分領先，雙方實力有明顯落差。

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▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（資料照／中華奧會提供）

林昀儒終場以11比8、11比4、11比5，僅花20分鐘就直落3勝出，連3場小組賽都是3比0過關，至今1局未失，展現極佳狀態，毫無懸念以分組第1前進16強。

小組賽2連敗的台灣二哥高承睿，今日壓軸登場，交手印度選手德塞，以3比11丟掉首局後，接下來調整得宜，以3個11比9終結了比賽，取得分組首勝，並以分組第2、攜手南韓名將安宰賢晉級。

▲▼中華男團高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣二哥高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

女單部分，世界第12的台灣一姐鄭怡靜昨（20）日以3比2扳倒去年巴黎奧運銅牌得主、世界第5的日本一姐早田希娜，終止對戰3連敗，學姊今日對上泰國一姐帕拉南，雙方又大戰5局。

鄭怡靜首局11比6拿下，接下來2局以5比11、9比11讓出，好在第4局回穩，以11比7扳平戰局，決勝局再以11比7逆轉拿下，學姊不僅取得對帕拉南的對戰4連勝，更以3勝0敗登上分組第1晉級。

台灣本屆共有7人參賽，順利闖入16強淘汰賽的有4人，包括男單林昀儒、高承睿，女單鄭怡靜、簡彤娟。小組賽結束後隨即進行淘汰賽抽籤，小林16強賽要對上日本17歲新星松島輝空，小高則要交手世界第2的中國名將王楚欽；學姊將對決日本20歲小將大藤沙月，簡彤娟要碰上中國21歲女將蒯曼。

▲巴黎奧運桌球鄭怡靜 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣一姐鄭怡靜 。（資料照／中華奧會提供）

關鍵字： 桌球林昀儒鄭怡靜亞洲盃

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