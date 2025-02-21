運動雲

>

韓國啦啦隊為台灣拚了！每天幾乎只睡2小時練舞備戰大巨蛋

▲▼ 李沿珍、金渡娥、裴垂鉉、金娜妍和朴善珠 。（圖／記者王真魚攝）

▲李沿珍（左起）、金渡娥、裴垂鉉、金娜妍和朴善珠 。台灣球迷熱情歡迎韓國啦啦隊女孩 CLASSIC STARS（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

2026年世界棒球經典賽資格賽在台北大巨蛋熱鬧展開，除了台灣24位CT AMAZE成員外，更迎來13位韓國人氣啦啦隊女孩組成「CLASSIC STARS」，為賽事增添更多元的應援氣氛。

首戰開打前，金渡娥、李沿珍、裴垂鉉、金娜妍和朴善珠五位成員接受訪問，分享備戰過程。金渡娥透露，「大概一週前拿到表演影片後，這三天幾乎每天都只睡兩個小時，昨天三個人一起練習到出場前一刻都還在練。」她表示，因為這是難得能與台灣球迷近距離接觸的機會，因此格外珍惜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李沿珍也說，收到演出影片後幾乎天天熬夜、勤練舞蹈，希望能帶給球迷最好的表演。裴垂鉉則提到，「因為台灣粉絲都很喜歡韓國的應援文化，希望藉由這個機會，把平常我們在韓國練習的每一個東西，或是這樣的文化，讓更多人認識。」

金娜妍表示，這次特別準備了韓國知名應援《疾風街道》，也一起準備了台灣隊球員的應援曲，「還有一些不足之處，請大家見諒。」

朴善珠則坦言，雖然準備時間較短，可能有些小失誤，但很珍惜能和台灣啦啦隊一起表演的機會，請球迷多多包涵。

值得一提的是，13位韓國女孩還特別學習中文和台語自我介紹，展現十足誠意，期待能為大巨蛋帶來精彩演出。

關鍵字： 韓國啦啦隊世棒賽台北大巨蛋球迷表演CTWBC資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

快訊／震撼！NBA馬刺「法國怪物」溫班亞瑪　右肩血栓整季報銷

快訊／震撼！NBA馬刺「法國怪物」溫班亞瑪　右肩血栓整季報銷

快訊／中華首戰西班牙打線出爐　陳重羽排上先發2棒DH

快訊／中華首戰西班牙打線出爐　陳重羽排上先發2棒DH

中華隊今晚首戰西班牙！台灣運彩不讓分預測看好台灣

中華隊今晚首戰西班牙！台灣運彩不讓分預測看好台灣

大谷翔平停車58秒影片讓球迷笑翻！「原來大谷也是普通人」

大谷翔平停車58秒影片讓球迷笑翻！「原來大谷也是普通人」

飛人犧牲進攻權得0分成就抗菲勝利　劉錚：這一勝獻給台灣球迷

飛人犧牲進攻權得0分成就抗菲勝利　劉錚：這一勝獻給台灣球迷

WBC資格賽台灣隊提前打破1紀錄　今晚「奇兵」出戰

WBC資格賽台灣隊提前打破1紀錄　今晚「奇兵」出戰

經典賽資格賽規則一次看懂！首次導入投手計時、反極端佈陣

經典賽資格賽規則一次看懂！首次導入投手計時、反極端佈陣

不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰

不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰

陳傑憲「億元身價」受矚！確定資格賽前不公布 將於下周揭曉

陳傑憲「億元身價」受矚！確定資格賽前不公布 將於下周揭曉

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

熱門新聞

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

快訊／震撼！NBA馬刺「法國怪物」溫班亞瑪　右肩血栓整季報銷

快訊／中華首戰西班牙打線出爐　陳重羽排上先發2棒DH

中華隊今晚首戰西班牙！台灣運彩不讓分預測看好台灣

大谷翔平停車58秒影片讓球迷笑翻！「原來大谷也是普通人」

飛人犧牲進攻權得0分成就抗菲勝利　劉錚：這一勝獻給台灣球迷

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

2NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

3中華首戰西班牙打線　陳重羽先發

4今晚首戰西班牙！運彩開盤看好台灣

5笑死！大谷也有苦手　停車58秒影片曝

最新新聞

1徐若熙首戰沒先發　曾總：對時機

2不看扁任何一隊　沙子宸準備先發

3韓啦啦隊為台灣拚了！熬夜備戰大巨蛋

4廖宥霖兩分砲將選秀　大溪拿關鍵一勝

5陳重羽傳授秘笈　交代林佳緯放心

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366