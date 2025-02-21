韓國啦啦隊為台灣拚了！每天幾乎只睡2小時練舞備戰大巨蛋

▲李沿珍（左起）、金渡娥、裴垂鉉、金娜妍和朴善珠 。台灣球迷熱情歡迎韓國啦啦隊女孩 CLASSIC STARS（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

2026年世界棒球經典賽資格賽在台北大巨蛋熱鬧展開，除了台灣24位CT AMAZE成員外，更迎來13位韓國人氣啦啦隊女孩組成「CLASSIC STARS」，為賽事增添更多元的應援氣氛。

首戰開打前，金渡娥、李沿珍、裴垂鉉、金娜妍和朴善珠五位成員接受訪問，分享備戰過程。金渡娥透露，「大概一週前拿到表演影片後，這三天幾乎每天都只睡兩個小時，昨天三個人一起練習到出場前一刻都還在練。」她表示，因為這是難得能與台灣球迷近距離接觸的機會，因此格外珍惜。

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李沿珍也說，收到演出影片後幾乎天天熬夜、勤練舞蹈，希望能帶給球迷最好的表演。裴垂鉉則提到，「因為台灣粉絲都很喜歡韓國的應援文化，希望藉由這個機會，把平常我們在韓國練習的每一個東西，或是這樣的文化，讓更多人認識。」

金娜妍表示，這次特別準備了韓國知名應援《疾風街道》，也一起準備了台灣隊球員的應援曲，「還有一些不足之處，請大家見諒。」

朴善珠則坦言，雖然準備時間較短，可能有些小失誤，但很珍惜能和台灣啦啦隊一起表演的機會，請球迷多多包涵。

值得一提的是，13位韓國女孩還特別學習中文和台語自我介紹，展現十足誠意，期待能為大巨蛋帶來精彩演出。