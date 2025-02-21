不斷更新／張育成2分砲率隊破蛋！中華隊2比4追分

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成炸裂2分砲 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽今晚開打，中華隊首戰交手西班牙。推出台鋼雄鷹下勾投手陳宇宏先發應戰，西班牙則由前樂天桃猿洋投雷法掛帥。西班牙一開局就有攻勢，靠著3支安打串連，加上中華隊守備有些瑕疵，先攻下2分，3局又添2分。張育成3局炸裂2分砲，中華隊2比4追分。

1局上，陳宇宏僅花2球解決首名打者，安古羅（Andrés Angulo）擊出左外野飛球遭接殺，下一棒貝爾崔（Engel Beltre）則敲出右外野穿越安打，恩卡納西昂（Wander Encarnación）2好球後纏鬥，擊出右外野飛球，右外野手王博玄漏球，但及時回防，撿球後立刻傳二壘，順利殺到跑者，但仍擋不住接下來的攻勢，烏茲塔利茲（Jesús Ustariz）適時安打，先馳得點。

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艾斯特拉達（Rusber Estrada）掃出中外野安打，陳傑憲處理球時也有一些瑕疵，西班牙再下一城。陳宇宏試圖穩住陣腳，張育成守備幫忙，接球後傳二壘，化解再失分危機。

1局下，林佳緯打得強勁，但遭對方美技沒收，陳重羽擊出滾地球出局，陳傑憲上場打擊，順利敲出團隊首安，並站上二壘，張育成選到保送，現場響起「台灣尚勇」嗆司曲，中華隊準備反攻，可惜下一棒吳念庭擊出中間方向滾地球，二壘手柯曼列茲（Carlos Colmenarez ）攔下後迅速傳游擊，阻斷對方攻勢。

2局上，中華隊換投，呂詠臻接替登板，張育成再度守備相挺，昆澤（Chris Kwitzer）強勁平飛球遭接殺。利諾（Gabriel Lino）則掃出二壘長打，呂詠臻霸氣三振下一棒柯曼列茲，安古羅斷棒擊出內野滾地球，張育成接球後傳一壘，守住這個半局。

2局下，高宇杰擊出三壘界外飛球遭接殺，林子偉擊出右外野車布邊二壘安打，王博玄適時安打串連攻勢，中華隊首次攻佔二三壘，李宗賢擊出本壘界外飛球遭出局，林佳緯遭到三振，中華隊仍尚未破蛋。

3局上，西班牙又有分數進帳，1出局後連續3支安打串連，其中烏茲塔利茲連2打席擊出長打，艾斯特拉達適時安打，一棒清回2分。呂詠臻回穩，連續解決2人，包括飆出第2K，及時止住傷害。

3局下，西班牙抓了ball，陳重羽擊出三壘滾地球，因三壘手接球失誤，順利上到一壘。陳傑憲掃出二壘強勁飛球，可惜直接落入二壘手的手套，不過下一棒張育成直接把球扛出牆，一棒追回2分。吳念庭也擊出一支二壘長打，西班牙喊出暫停，全場球迷高喊「不要換」，高宇杰選到保送，雷法退場。

雷法先發2.1局被敲5支安打，包括1轟，失掉2分、1分責失，用球數59球。拉索（Ramón Rosso）接手，連飆2K凍結中華隊攻勢。

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳宇宏掛帥先發，僅投1局被敲3安，失2分退場。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，雷法。（圖／記者李毓康攝）

西班牙先發打序

右外 安古羅（Andrés Angulo）

中外 貝爾崔（Engel Beltre）

三壘 恩卡納西昂（Wander Encarnación）

一壘 烏茲塔利茲（Jesús Ustariz）

DH 艾斯特拉達（Rusber Estrada）

游擊 瓦列里歐 （Edison Valerio）

左外 昆澤（Chris Kwitzer）

捕手 利諾（Gabriel Lino）

二壘 柯曼列茲（Carlos Colmenarez ）

投手 雷法（Elian Leyva）

中華隊先發打序

左外 林佳緯

DH 陳重羽

中外 陳傑憲

游擊 張育成

一壘 吳念庭

捕手 高宇杰

二壘 林子偉

右外 王博玄

三壘 李宗賢