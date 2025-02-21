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WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

經典賽資格賽今晚開打。（圖／WBCQ世界棒球經典賽資格賽臉書）

▲經典賽資格賽今晚開打。（圖／WBCQ世界棒球經典賽資格賽臉書）

圖、文／CTWANT

第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽（World Baseball Classic Qualifiers）今（21）日在大巨蛋開打，中華隊首戰對上西班牙，之後還要對決南非、尼加拉瓜，爭取2名晉級正賽資格。經典賽賽程、賽制，以及中華隊名單帶您一次看。

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中華隊賽程

2/21 (五) 19:00   中華 vs 西班牙

2/22 (六) 19:00   中華 vs 南非

2/23 (日) 19:00   中華 vs 尼加拉瓜

2/25 (二) 19:00  分組第二 vs 分組第三

WBC資格賽日期

台灣賽區：2月21日（五）～2月25日（二）

美國賽區：3月3日（一）～3月7日（五）

WBC資格賽地點：台北大巨蛋、美國土桑市基諾退伍軍人紀念體育場

WBC資格賽賽制

WBC世界棒球經典賽的資格賽，由2個分組的4隊進行循環賽。組內戰績第一將直接取得經典賽的參賽資格，排名第二和第三的隊伍再打一場，獲勝者晉級會內賽。2分組為「台灣、西班牙、南非、尼加拉瓜」一組，「中國、德國、巴西、哥倫比亞」一組，各選2名。

中華隊28人名單

中華隊28人名單中，有投手15人、捕手3人、內野手6人、外野手4人，旅外球員共6名。

投手

陳柏豪 #9（樂天桃猿）

陳韻文 #12（統一獅）

李東洺 #16（富邦悍將）

徐翔聖 #29（東京養樂多育成）

呂詠臻 #37（樂天桃猿）

陳柏毓 #44（匹茲堡海盜2A）

林維恩 #45（奧克蘭運動家1A）

莊陳仲敖 #48（奧克蘭運動家2A）

伍祐城 #55（台鋼雄鷹）

呂彥青 #58（中信兄弟）

曾峻岳 #60（富邦悍將）

徐若熙 #69（味全龍）

陳宏宇 #77（台鋼雄鷹）

孫易磊 #96（北海道日本火腿育成）

沙子宸 #98（奧克蘭運動家1A）

捕手

高宇杰 #17（中信兄弟）

蔣少宏 #63（味全龍）

陳重羽 #65（統一獅）

內野手

王博玄 #6（台鋼雄鷹）

曾子祐 #8（台鋼雄鷹）

林子偉 #15（樂天桃猿）

張育成 #18（富邦悍將）

李宗賢 #22（富邦悍將）

吳念庭 #39（台鋼雄鷹）

外野手

陳文杰 #3（台鋼雄鷹）

林佳緯 #20（統一獅）

陳傑憲 #24（統一獅）

宋晟睿 #88（中信兄弟）

經典賽與12強差在哪？

世界棒球經典賽是國際成人棒球賽事3大賽之一，由美國職棒大聯盟（MLB）、美國職業棒球大聯盟球員工會共同策劃，世界各洲皆有球隊參賽，首屆於2006年舉辦，每4年舉辦一次，與世界12強棒球賽間隔2年舉行。

雖然經典賽和12強皆屬於最高層級的國際棒球賽事，不過經典賽允許現役MLB球員參加，只要父母其一是該國出生，就可以代表國家出賽。12強則是本身在MLB的40人名單中球員不能參與，且需擁有國籍才能替國家出賽。

延伸閱讀
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關鍵字： 周刊王WBC

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