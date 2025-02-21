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中華隊今晚首戰西班牙！台灣運彩不讓分預測看好台灣

▲▼經典賽資格賽練球日，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣運彩預測：中華隊開紅盤機會大。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽資格賽A組，將於今天(2/21)台灣時間中午12時在台北大巨蛋揭開序幕，由南非與尼加拉瓜先行對壘。中華隊則於19:00登場，首戰即碰上勁敵西班牙，台灣運彩預測，看好台灣開紅盤。

台灣運彩提供單場及場中投注，不讓分玩法賠率，中華隊1.14倍，西班牙3.10倍，看好台灣有機會延續去年世界12強棒球賽奪冠的氣勢，順利在經典賽資格賽開出紅盤。

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本場賽事中華隊是主隊，運彩特別提醒投注時要確認投注項目，「更多投注玩法及相關訊息請上台灣運彩官網查詢。」

【附表】

玩法/國家 西班牙(客隊) 中華台北(主隊)
不讓分 3.10 1.14
讓分 +2.5/1.79 -2.5/1.64

本屆經典賽資格賽中華隊分在A組，21日晚間7點首戰對上西班牙，22日晚間7點交手南非，23日晚間7點遭遇尼加拉瓜。

A組賽事將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一可直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者就能晉級。

中華隊推出陳宇宏先發，遭遇前中華職棒樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）。

陳宇宏被視為本屆一大奇兵，原先是中華隊集訓期間的「借將」，支援了對韓職樂天巨人的交流賽，後援2.1局僅挨1安無失分，表現亮眼進入教練團視線，最終爭取到28人正選名單。他曾於2021年參加U23世界盃，對捷克、巴拿馬先發皆奪下勝投，總計投12局，沒有責失分，勇奪大會防禦率王和勝率王。

雷法在2023年經典賽代表古巴出戰台灣，先發2.1局收下勝投，僅被敲出1支安打、無失分，飆出4次三振。他在經典賽後隨即加盟樂天，繳出12場先發、4勝3敗，防禦率3.88的成績。這次則改披西班牙戰袍，再次出戰台灣。

▲▼經典賽資格賽練球日，陳宇宏。（圖／記者李毓康攝）

▲陳宇宏今晚先發。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球經典賽台灣中華隊預測WBC資格賽台灣運彩CT

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