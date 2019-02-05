聯手金童唐西奇　波辛基斯：非常激動能同隊

▲獨行俠正式歡迎波辛基斯加盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

確定加盟獨行俠的記者會上，本季持續因傷休養的歐陸明星長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)難掩興奮之情，除了能和偶像諾威斯基(Dirk Nowitzki)請益，更能和人氣極高的「歐洲金童」唐西奇(Luka Doncic)同隊打球，波辛基斯強調，「能和唐西奇聯手，這讓我非常興奮。我們倆的關係非常好，我對此非常激動。」

談到和唐西奇的首次見面，波辛基斯回憶表示，「那時我們都在西班牙打球，他比我小幾歲，但我們倆的關係非常好。我們從以前就透過比賽了解彼此，現在我們有機會一起打球，我對此非常興奮。」

波辛基斯目前仍為膝傷持續復健，他也幾乎確定本賽季將不會復出，全心為傷勢康復來努力。

另外波辛基斯也提到終於能和偶像諾威斯基同隊打球，波辛基斯則強調，「Dirk一直都是我非常崇拜的選手，現在我來到達拉斯，得到了大量和她共處的機會。趁著他還沒退役，我會利用每一刻來好好麻煩他，向他請教並學習寶貴機會，這對我是個再好不過的機會了。」

波辛基斯上季在尼克打出一哥架式，平均繳出22.7分、6.6籃板、2.4阻攻，但季中遭遇左膝前十字韌帶撕裂，讓他本季至今仍處於復健養傷階段，尼克球團日前也與獨行俠達成交易，將這名7呎3吋，現年僅23歲的好手送往達拉斯。

▲金童唐西奇本季在NBA大放異彩。（圖／達志影像／美聯社）