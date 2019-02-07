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周琦確定重返CBA加入遼寧　但本季還不能出賽

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▲火箭釋出大陸長人周琦 。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭釋出大陸長人周琦後，他確定重返CBA。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

去年遭到火箭裁掉的大陸「魔王」周琦，7日被大陸騰訊駐NBA記者袁方在微博中爆料，已從休士頓返回大陸，確定重返CBA加入遼寧，接下來將會與遼寧共同訓練，準備國家隊的世籃資格賽，不過周琦先前在NBA比賽沒有在CBA進行預先註冊，因此本季CBA他將無法出賽。

袁方在微博中寫下，周琦已於今日回到遼寧，接下來一段時間將會與遼寧合練，「我曾分析週期在美國的運動員簽證狀況，他沒有辦法也沒有必要長時間留在美國待業，所以這次回來，他應該就不會再走了。」

同時袁方也提到，周琦本季不能代表遼寧出賽，目前也不確定雙方何時換官方宣佈，「但是我了解，周琦與新疆之間也有一先合約方面的不同意見，新疆認為周琦應該回去效力，但周琦也有自己的理由和立場不為新疆效力，目前尚不明確這一問題是否解決。」

周琦還在中國時，於2008年進入遼寧三隊，2009年選入國家青年隊，2013年率領遼寧青年軍拿下全運會U18冠軍，接著2014年他就轉會到新疆，同時也入選國家隊，直到2017加盟火箭，這2季周琦合計僅打了19場比賽，場均上陣6.6分鐘，能攻得1.3分、1.2籃板，而代表火箭所屬的G聯盟隊伍里奧格蘭德河谷毒蛇的2季，他則出賽31場，場均上場26.3分鐘，繳出11.2分、7籃板和1.3助攻，外帶2.3阻攻。

▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,中國隊周琦。（圖／記者季相儒攝）

▲周琦在去年亞運出賽5戰繳出場均15.6分、9.8籃板和4阻攻，率大陸男籃奪金。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： CBA周琦遼寧新疆火箭
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