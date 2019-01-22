周琦返美訓練等待機會　獲得工作簽證為首要目標

▲火箭釋出大陸長人周琦 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭於去年12月釋出2016年二輪選秀大陸球員周琦，他也在釋出後回到大陸，根據陸媒報導，周琦已於10日前返回美國休士頓進行自主訓練，試圖等待其他球隊機會，但由於周琦沒有工作簽證，如何在短時間之內獲得球隊青睞，並取得工作簽證可能是他短期內最重要的事。

陸媒報導，周琦根據移民法仍可以待在美國一陣子，但由於周琦沒有綠卡，必須要有先獲得工作簽證，而若有球隊需要他，球隊需透過美國境外傑出運動員簽證才可讓周琦開始上場打球。

若球隊有意周琦，並替他向美國政府提交簽證申請後，周琦才可重回球場，由於申請程序耗時至少2至2個月，球隊是否重視周琦且願意等待如此長的簽證時間也是一大變數與考驗。

周琦於火箭生涯2季，於發展聯盟可繳出11.2分、7籃板、1.3助攻、2.3阻攻，去年亞運期間代表大陸男籃出賽也可繳出場均15.6分、9.8籃板、4阻攻，表現也助大陸奪冠，但他於火箭季前賽受傷，本季只出賽1場拿下2分，火箭也於去年底將他釋出。

周琦最後在火箭2季留下19場場均時間6.6分鐘，拿下1.3分、1.2籃板紀錄，他被火箭釋出後，曾短暫回到大陸，因已過CBA球員註冊時間，他於2016年離開母隊新疆，也未像山東與獨行俠丁彥宇航有預先註冊，並簽署若遭釋出可返回母隊的補充協議，周琦目前才因遭火箭釋出後喪失工作簽又無法於CBA出賽的狀況，目前的他只能期望獲球隊青睞並儘速處理工作簽證。

▼前火箭球員周琦 。（圖／達志影像／美聯社）

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