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目標留在暴龍奪冠　羅瑞：若交易我，我會知情

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▲羅瑞Kyle Lowry。(圖／達志影像／美聯社)

▲羅瑞認為要被交易的話，自己會先知道。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

暴龍近日在交易市場表現積極，據《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)爆料，羅瑞(Kyle Lowry)可能在交易截止日被送去爵士，對此羅瑞卻表示，若是自己要被交易肯定會知情，「我和管理層之間關係夠好，我想我能知道會發生什麼。」

去年夏天，暴龍在沒有告知迪羅臣(DeMar DeRoZan)的情況下，突然爆出將他交易至馬刺換來雷納德(Kawhi Leonard)的消息，讓DDR難以接受，還曾一度將IG發文全刪掉，表示「這項運動沒有忠誠可言」，當晚也曾打給羅瑞訴苦，兩人都感到被球隊背叛。

▲迪羅臣突然遭到交易，他半夜狂call搭檔羅瑞。 （圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣、羅瑞感情超越籃球。（圖／達志影像／美聯社）

事發幾個月後，羅瑞近日談及自己的交易傳聞卻表示，若是球團想將他交易，勢必會提前通知他，「我和管理層的人關係不錯，我很確定若是真的要發生什麼事，他們一定會先打電話給我。」

「我個人是非常想要留在暴龍。」羅瑞表示，儘管最近交易傳聞沸沸揚揚，但他卻從沒要求過要離開暴龍，「我的目標就是在暴龍奪冠，那也是我現在努力的方向，我知道我們現在內部有點混亂，但我相信大家都知道最終目標，也會盡快回到軌道上。」

關鍵字： NBA羅瑞暴龍
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