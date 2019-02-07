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想要瑞爾穆托？　馬林魚要費城人拿頭號農場來換

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▲▼瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞爾穆托。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

若是費城人想要得到馬林魚主力捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，據大聯盟記者弗里薩羅(Joe Frisaro)表示，交易包裹中就一定要有頭號農場、年僅20歲的右投桑契斯(Sixto Sanchez)。

馬林魚在基特(Derek Jeter)團隊接手後甩賣陣中球星，耶里奇(Christian Yelich)、史丹頓(Giancarlo Stanton)、歐祖納(Marcell Ozuna)都被交易，不滿的瑞爾穆托向高層放話「賣我」。儘管季後許多球隊詢問，但馬林魚態度被動、索求過高導致交易進度緩慢。

費城人不久前再次向馬林魚詢問報價，不過包括紅人、教士、道奇、勇士、光芒等隊都是競爭者，費城人若想要角逐，尋求大聯盟到農場全面重建的馬林魚方面就強調，交易包裹中一定要有桑契斯。

▲費城人小聯盟右投桑契斯(Sixto Sanchez)。（圖／翻攝自MiLB.com）

▲桑契斯。（圖／翻攝自MiLB.com）

大聯盟評選百大農場第21、右投第6的桑契斯是費城人的頭號農場，去年他在高階1A主投46.2局有8次先發，防禦率2.51，三振了45名打者，可惜6月因手肘發炎提前關機。

27歲的瑞爾穆托上季打出生涯年，繳出.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打和74分打點，首度入選全明星，摘下銀棒獎。另外，他下個賽季年薪將成長到590萬美元，最快將於2021年投入自由市場。

關鍵字： MLB費城人瑞爾穆托馬林魚頭號農場
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