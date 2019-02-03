馬林魚想靠瑞爾穆托換4球員　鎖定紅人農場進一步會談

▲馬林魚兜售明星捕手瑞爾穆托(J. T. Realmuto)。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅人在休賽季完成多筆交易，新球季有望在國聯中區成為黑馬，而紅人的補強也還沒結束，根據大聯盟記者弗里薩羅（Joe Frisaro）報導，紅人再找上馬林魚談明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）交易，而雙方有了更進一步的談話。

根據大聯盟報導中指出，紅人正積極促成瑞爾穆托交易，這次談話內容已經提到了交易包裹，馬林魚看上老將捕手巴恩哈（Tucker Barnhart），內野潛力印帝亞（Jonathan India），而潛力格林（Hunter Greene）、桑澤爾（Nick Senzel）和崔梅爾（Taylor Trammell）也被認為是馬林魚有興趣的目標。

自瑞爾穆托向球團放話交易之後，馬林魚整個休賽季都在尋找買家，除了紅人之外，道奇和教士也積極主動談交易，目前3隊被視為主要的競爭者。另外，光芒也有意加入這場交易爭奪戰。

馬林魚重建計劃尚未完成，在送走瑞爾穆托之後，將從大聯盟到農場進行全面性的整頓，因此期望透過這筆交易換取先發即戰力，同時也能滋養自家農場，弗里薩羅提到，馬林魚打算以瑞爾穆托一人換2至4名球員。

在道奇方面，馬林魚看上去年百大新秀第39名的潛力捕手路易茲（Keibert Ruiz），至於教士部分，捕手潛力米吉亞（Francisco Mejia）也被提及。

▲2017選秀榜眼格林（Hunter Greene）被馬林魚鎖定。（圖／路透社）



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