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大聯盟市場動向預測（六）　光芒攔截捕手瑞爾穆托

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▲瑞爾穆托(J. T. Realmuto)（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J. T. Realmuto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將展開，美媒《Bleacher Report》專欄作家列出針對市場動向的6項預測。第6項為馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）終於被交易出去，新球隊將是位在坦帕灣的光芒隊，在交易爭奪戰中成功攔截。

自瑞爾穆托向球團放話交易之後，馬林魚整個休賽季都在尋找買家，但一直還沒找到合適的交易對象，根據大聯盟報導中指出，目前紅人、道奇和教士3隊被視為主要競爭者。另外，光芒也有意加入這場交易爭奪戰。

其中最直得注意的是紅人隊，他們正積極促成瑞爾穆托交易，近期的談話內容已經提到了交易包裹，馬林魚看上老將捕手巴恩哈（Tucker Barnhart），內野潛力印帝亞（Jonathan India），而潛力格林（Hunter Greene）、桑澤爾（Nick Senzel）和崔梅爾（Taylor Trammell）也被認為是馬林魚有興趣的目標。

▲▼格林(Hunter Greene)投出169公里速球。（圖／路透社）

▲紅人農場大物格林（Hunter Greene）。（圖／路透社）

關注上述3支球隊的同時，可別忘了光芒隊，馬林魚期望透過交易換取農場頂級潛力，以及大聯盟先發即戰力，而即戰力想要的是具有大聯盟經驗的捕手，馬林魚打算以瑞爾穆托一人換2至4名球員。

若要取得瑞爾穆托，光芒的交易包裹中可能含有捕手祖尼諾（Mike Zunino），搭配一些排名較後的農場新秀，另一種包裹是送出自家農場5大潛力之一，例如游擊手法蘭柯（Wander Franco）或光芒投手哈尼威爾（Brent Honeywell）。

上季在紅襪、洋基夾殺下， 光芒打出90勝72敗、勝率5成56亮眼戰績，今年休賽季砸了3000萬美元簽下先發投手莫頓（Charlie Morton），又從水手隊換來捕手祖尼諾，若能夠再換來瑞爾穆托，有機會在競爭激烈的美東區扮演攪局者，甚至爭奪美聯季後賽席次。

▲捕手祖尼諾可能再次成為交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

▲捕手祖尼諾可能再次成為交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 瑞爾穆托馬林魚光芒
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