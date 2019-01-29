交易瑞爾穆托拿潛力捕手來換　馬林魚目標其中3隊

▲馬林魚明星捕手瑞爾穆托吸引多隊關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

聖地牙哥教士隊在休賽季想搞一筆大交易，除了自由球員馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）之外，現在把目標擺在交易市場馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）身上，道奇和紅人也在這場交易中非常積極主動，3隊被視為主要的競爭者。

根據資深記者海曼（Joe Heyman）說法，紅人正在積極促成交易，自家農場潛力格林（Hunter Greene）、桑澤爾（ Nick Senzel）和崔梅爾（Taylor Trammell）都被認為是馬林魚有興趣的交易目標，而捕手老將巴恩哈（Tucker Barnhart）也可能包含在內。

在道奇隊方面，據《MLB.com》記者費里沙羅（Joe Frisaro）報導，馬林魚看上道奇2018年百大新秀第39名的潛力捕手路易茲（Keibert Ruiz）。

瑞爾穆托交易案當中，馬林魚期望換取潛力捕手，同時也希望換到其他農場潛力，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，雙方的交易談話中，教士捕手潛力米吉亞（Francisco Mejia）也被提及。

27歲的瑞爾穆托上季打出生涯年，繳出.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打和74分打點，首度入選全明星，摘下銀棒獎。另外，他下個賽季年薪將成長到590萬美元，最快將於2021年投入自由市場。

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