瑞爾穆托高中是「4棲」天才　小聯盟才練捕手展現三拍子天賦

▲瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

即將滿28歲的明星捕手瑞爾穆托（J.Y. Realmuto）不滿馬林魚甩賣主力，去年開季前就不斷喊著「賣我」，但到了現在馬林魚還是「不捨得」賣，看重的就是他自高中以來在運動「4項全能」的天賦，以及他是罕見的跑、打、守「三拍子」捕手。

不少運動員在高中時期「雙棲」，但「4棲」就相當罕見，瑞爾穆托在奧克拉荷馬州卡爾亞柏特高中（Carl Albert High School）就展現她驚人的天賦。2010年瑞爾穆托整季42場比賽擊出88安、119打點，這兩項紀錄至今仍高掛高中全國紀錄，打擊率高達.595，且還擊出28發全壘打名列全國紀錄榜第3。

而當時瑞爾穆托還沒手過捕手，整個高中生涯都擔任游擊手的他，2010年選秀會被馬林魚挑中後，球探的建議之下才開始練蹲捕技巧。瑞爾穆托同時為卡爾亞伯特高中美式足球校隊四分衛，還帶領球隊拿過州冠軍，而棒球方面也有兩冠的紀錄。

除了棒球、美式足球外，瑞爾穆托在摔角的表現也相當出色，他的教練羅斯（Gary Rose）更稱讚他是41年教練生涯中，見過最全能、最全方位的高中運動員。另外，瑞爾穆托也是籃球校隊的一員，身材壯碩的他主打禁區，且還有一年籃球隊洲際大賽輸球後隔天馬上回到棒球場繳出單場雙響砲。另外，瑞爾穆托課業也是4.0GPA的高水準。

瑞爾穆托最大的特色為「快腿捕手」，衝刺速度每秒28.6英呎比大聯盟均速27秒快上不少，也是捕手中最快的，相同等級的球員包括馬提（Starling Marte）、肯恩（Lorenzo Cain）。2014年登上大聯盟打完4個完整賽季，瑞爾穆托累積16支三壘安，其中光2015年就跑出7支，排名大聯盟捕手第一。

捕手防守功力的指標之一阻殺，瑞爾穆托也處於頂尖，球從手套到二壘的時間（Pop Time）2018年聯盟平均值為2秒，瑞爾穆托1.90秒高居第一，38.2%阻殺率排在第6，要知道他可是在2010年才開始練捕手。

瑞爾穆托2018年打出生涯年，打擊三圍.277/.340/.484，敲出21發全壘打貢獻74打點，生涯首次入選全明星、獲得銀棒獎，這段日子紅人、勇士、教士以及道奇等隊都曾表達過興趣，但馬林魚不斷與這些球隊不斷周旋，春訓日期將近，瑞爾穆托依然還在馬林魚陣中。