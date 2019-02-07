無懼大約卡死　巨人本週將接觸哈波

▲巨人將接觸哈波。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

春訓僅剩一週，大聯盟強打少年哈波(Bryce Harper)仍未決定動向，據美媒《NJ.com》記者米勒(Randy Miller)表示，休賽季中許多球隊都對哈波表達強烈興趣，巨人也是其中之一，不過直到本週巨人才與他正式接觸。

休賽季期間，遭到許多大約卡死的巨人不斷有交易傳聞，包括強投「瘋邦」邦格納(Madison Bumgarner)、一壘手貝爾特（Brandon Belt)、二壘帕尼克(Joe Panik)，以及去年剛從光芒交易換來的球星「龍哥」隆戈利亞(Evan Longoria)，因此巨人決定投入角逐哈波，也讓外界驚訝。

雖然知名棒球記者海曼(Jon Heyman)日前聲稱巨人已經與哈波面談過，不過米勒表示，巨人本週才開始接觸這位26歲強打。巨人非常需要強棒補強，身兼外野手的哈波有望助隊再度闖進季後賽。

哈波頂著2012年新人王、2015年國聯MVP的光環，但去年合約年卻繳陷入低潮，.249/.393/.496打擊三圍，與2017年的.319/.413/.595有很大的落差，不過2018年的34發全壘打生涯第2，100打點、130保送則都是生涯新高。