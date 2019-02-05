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大聯盟市場動向預測（二）　馬查多拿不到2.5億合約

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▲▼馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多目標7年2.5億美元合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將展開，美媒《Bleacher Report》專欄作家列出針對市場動向的6項預測。第2項為球星馬查多（Manny Machado）合約不用說3億美元，連2.5億美元恐怕都拿不到。

從休賽季至今，有意網羅馬查多的消息不曾間斷，但真正提出報價的球隊並不多，先前《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）和《USA Today》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）曾報導，白襪向馬查多開價7年1.75億美元合約，儘管這項消息被經紀人羅薩諾（Dan Lozano）否認。

《Bleacher Report》專家認為，馬查多年僅26歲，不論在進攻端和守備端都比哈波（Bryce Harper）更具價值，應該拿到更多錢，但他打球態度有問題，去年季後賽跑壘散漫又出「鬼腳」絆人，球品問題讓他的價值或多或許都受到些影響。

▲道奇馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多攻守俱佳，但被爆出球品有問題。（圖／達志影像／美聯社）

馬查多至今還沒有與任何一支球隊接近共識，而先前傳出積極與馬查多安排會面的教士隊無太大進展，即便馬查多能夠填補球隊三壘大洞，但教士考量哈波更具商業價值，不僅能提振球隊票房，也能為戰績帶來幫助，傾向放棄簽下馬查多。

費城人去年與馬查多相約在費城主場碰面談約，但他們隨後在哈波爭奪戰取得領先地位，也將簽下哈波擺在第一順位，如果教士和費城人都對哈波更有興趣，那麼白襪將是在馬查多爭奪戰中領跑。

先前傳出白襪開價的7年1.75億美元合約，無論記者消息是否屬實，若以年薪3000萬美元計算，7年合約將是2.1億美元，就算開價到最多8年合約，也僅有2.4億美元，想要突破2.5億美元難度不小。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 馬查多哈波白襪費城人教士
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