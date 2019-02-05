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大聯盟市場動向預測（一）　哈波難破3.25億史詩紀錄

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▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲「強打少年」哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將展開，美媒《Bleacher Report》專欄作家列出針對市場動向的6項預測。首先，強打少年哈波（Bryce Harper）目標的「史詩級合約」恐要落空，新合約將無法破3.25億元，改寫北美四大職業聯賽合約紀錄。

大聯盟近年自由市場遭遇「寒冬」，就連強打少年哈波也受到了影響，起初美媒專家預測他將收穫合約一紙至少3億美元的合約，甚至有球團高層認為哈波身價上看4億美元，但目前看來，想要打破史丹頓（ Giancarlo Stanton）3.25億美元價碼，恐怕也有難度。

哈波經紀人是棒球界鼎鼎大名的波拉斯（Scott Boras），哈波過去6屆入選全明星賽的光環，加上國聯MVP的加持，大聯盟生涯7年累積184轟、521分打點，年僅26歲的他認為自己值得獲得高薪。

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波上季打點數創生涯新高。（圖／達志影像／美聯社）

不過哈波最大的硬傷，就是他不夠穩定，上季出賽159場繳出.249/.393/.496打擊三圍，低於生涯平均值，即便打點數寫下生涯新高，但打擊率.249是生涯倒數第2低，吞下130次三振也是生涯最差。

在2016年新版勞資協議（CBA）加強豪華稅累進罰金之下，這兩年出現罕見的「自由市場寒冬」或稱作「核冬」（Nuclear Winter）。另外，各個球團也善加利用大數據分析，對球員價值有新的定義，給出10年超級合約的機會比以前更少了。

美媒《MLB Trade Rumors》當初預測哈波有望獲得14年4.2億美元超級合約，從目前現況他的價碼可能比想像中還要低，新合約價錢將取決於主要競爭球隊費城人、白襪和國民之間所提出的報價，目前3隊都表態願意提出10年長約網羅，只是大約落在10年3億美元左右。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 哈波
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