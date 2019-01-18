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小鋼炮轉型助攻手　羅瑞生涯達5千助攻現役第10人

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▲暴龍羅瑞(Kyle Lowry)、灰熊康利(Mike Conley)。（圖／路透社）

▲羅瑞生涯達5千助攻為現役第10人。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

暴龍18日迎來太陽挑戰，最終靠著西亞卡姆(Pascal Siakam)上籃絕殺以110比109驚險拿下勝利，多倫多當家後衛羅瑞(Kyle Lowry)也迎來個人里程碑。向來以「小鋼炮」著稱的他，本戰傳出全場最高8次助攻，也讓羅瑞生涯助攻數達5千，成為現役第10人做到這項成就的球員。

羅瑞在本戰之前，生涯助攻數為4994次，他今日繳出16分，9籃板，8助攻，這也將他生涯助攻數推進到5002次，正式突破5千大關，成為現役第10人，在他前面的分別為，保羅(Chris Paul)、詹姆斯(LeBron James)、帕克(Tony Parker)、朗多(Rajon Rondo)、衛斯布魯克(Russell Westbrook)、韋德(Dwyane Wade)、沃爾(John Wall)、卡德隆(Jose Calderon)、費爾頓(Raymond Felton)而他本季助攻數也來到生涯新高。

過去6年羅瑞一直是多倫多重要的戰力之一，不過今年雷納德到來後，他的進攻欲望明顯不如過去強烈，加上西亞卡姆大幅進步也分擔他得分壓力，這也讓他本賽季至今場均得分僅有13.9分，是自2013年後生涯新低。

儘管如此他卻從「小鋼炮」轉型成助攻手，目前場均助攻高達9.5次，創下職業生涯新高，甚至一度暫居本季助攻王，但現在也僅落後以10.6次助攻排第1的衛斯布魯克(Russell Westbrook)1.1次。可見他的打法已經逐漸做出轉變。

對於自己的里程碑，羅瑞賽後也談到自己感受，「我從來沒有想過我的職業生涯能夠到達到這成就，對於我個人、我的職業生涯來說是一個偉大的里程碑，但我仍會繼續前進，等到我退役的時候，我才會去回看這些成就。」

▲▼暴龍羅瑞（Kyle Lowry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅瑞助攻數創生涯新高。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA暴龍羅瑞
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