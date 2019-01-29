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澳網後大坂直美登頂球后、謝淑薇掉4名　喬科維奇穩居球王

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▲▼ 大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美成為球后。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

擁有「日本小威」之稱的大坂直美在澳網中擊敗捷克選手科維朵娃(Petra Kvitova)，成為首位拿下澳網冠軍的日本人，在新一週的世界排名中，她更成為首位登上球后的亞洲人，而在32強輸給她的「台灣一姊」謝淑薇則是名次從27小掉到31名。球王寶座則是拿下澳網第七冠的喬科維奇(Novak Djokovic)穩居。

大坂直美從去年美網到今年澳網打下14連勝，包括美網決賽爆冷擊敗小威(Serena Williams)，連拿兩座大滿貫冠軍，28日登頂世界球后，而澳網亞軍的科維朵娃則上升4個名次來到世界第二，追平生涯最佳，前球后哈勒普(Simona Halep)則掉到第三。

▲▼謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇排名小掉。（圖／達志影像／美聯社）

去年沒參加澳網，復出後表現維持，今年更在澳網強勢闖進8強的前球后小威，排名迅速上升到11名，距離世界前10僅61分的差距，而謝淑薇在本次澳網中，32強不敵大坂直美，接著泰國公開賽，她也因傷在首輪就爆冷輸給錢搭檔妮可拉絲克(Monica Niculescu)，排名因此從26小小掉到31名，。

男單方面，在澳網拿下第七冠、以15座大滿貫獨居史上第三的喬科維奇穩居球王，「紅土天王」納達爾(Rafael Nadal)則排名第二，費德勒(Roger Federer)掉到世界第6。

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇穩居球王。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網大坂直美謝淑薇喬科維奇
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