澳網／喬科維奇生涯3次連3大滿貫　GOAT之路急起直追　

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)以6:3、6:2、6:3一盤未失壓倒性擊敗納達爾(Rafael Nadal)。意義上不僅是15座大滿貫獨居史上第三，以及7座澳網冠軍史上第一，他更完成第三次連拿3座大滿貫冠軍，彷彿找回全盛時期的宰制力，急起直追朝著史上最多費德勒(Roger Federer)的20冠而去。

喬科維奇也成為澳洲傳奇球星拉沃(Rod Laver)和愛默生（Roy Emerson）之後，史上第三位在四大滿貫都至少拿下兩冠的球員，不愧對全能之王稱號。而他的全能身手，正好在澳網決賽展露無疑讓納達爾一籌莫展。 不論是發球、底線多拍來回以及關鍵分的掌握，喬科維奇都能不慌不忙處理到位，一個發球局也沒丟。

8個 ACE沒有雙發失誤，一發成功率72%，得分率80%，二發得分率84%，還只出現9次非受迫性失誤，數據的呈現相當讓人訝異，難以想像是世界前二的對決。更讓人驚訝的是納達爾的發球和正拍治不了他，更有28次非受迫性失誤。 「他的逼迫讓我發生更多失誤，僅止如此。」納達爾說，他也坦承自己自從美網後首次踏上賽場，的確需要更多比賽找回狀態。 「我沒有辦法一而再，再而三壓迫他。」

喬科維奇去年才動了手肘手術，復出後跨年度連拿3座大滿貫冠軍證明自己已捲土重來。大滿貫總數一轉眼間就來到15座，緊追納達爾的17座和費德勒的20座。賽後他談笑風聲說道：「還不差啦！」 儘管喬科維奇的世界球王週數離費爸還有段距離，但這一年之內隨著費德勒小卡關，喬帥打蠻牛打得順手，他的確又離「最偉大球員」的成就又近了一步。