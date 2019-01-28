桌球神童恭賀大坂登頂球后　日網應援：張本是下個世界第一

▲張本智和。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

澳網女單決賽，大坂直美最終以7:6(2)、5:7、6:4解決捷克選手科維朵娃(Petra Kvitova)，成為在第一位在澳網奪冠的日本選手，更登上世界球后成為亞洲第一人，賽後同胞後輩、桌球神童張本智和特別發文恭喜，表示自己從頭到尾將比賽看完學到許多東西，還有網友更留言，「世界排名第一，接下來輪到張本了！」

擁有「日本小威」之稱的大坂直美，近日狀態火燙，從去年美網到今年澳網打下14連勝，包括美網決賽爆冷擊敗小威(Serena Williams)，連拿兩座大滿貫冠軍將在下週登頂世界球后，而看見大坂直美的比賽後，張本智和也特別發文，表示她真的太厲害了，「一直看著比賽學到很多東西，真的恭喜！然後也很感動，謝謝！」

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



父母都是中國人的張本智和，和媽媽是日本人，爸爸是美國人的大坂直美擁有類似背景，張本智和在小學四年級歸化成為日本人、大坂直美則在18歲選擇加入日本籍，兩人的優異表現，也曾在去年被日本首相安倍晉三發表移民政策見解時拿出來當做例子。

「同樣作為日本人，我為他們感到驕傲，」安倍晉三表示，「張本智和、大坂直美這兩位選手的父母雖然都不在日本出生，但他們放眼未來時都選擇了日本，願意代表日本在比賽中拼搏，這應該是非常值得我們開心的事。」