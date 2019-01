澳網／喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫　躍居史上第三　

▲喬科維奇。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

生涯第53次和納達爾對決,喬科維奇成功馴服蠻牛,所有發球局全部完美保發。整場比賽喬帥失誤少,在底線讓納達爾一籌莫展穩穩掌控節奏,以6:3、6:2、6:3帶走勝利,贏得生涯第15座大滿貫冠軍,超越山普拉斯(Pete Sampras)獨居史上第三。喬帥7次闖進澳網決賽全拿下勝利,澳網7冠也超越費德勒(Roger Federer) 和愛默生(Roy Emerson)的6冠獨居史上第一。

首盤納達爾引以為傲的發球局和進攻沒能發揮效用,頻頻被喬帥化解反守為攻,第一個發球局就遭到破發。雖然之後發球局表現稍微回穩,但還是動不了喬帥發球局一共只拿到1分。首盤喬科維奇6:3拿下,這次納達爾在今年澳網丟掉的第一盤。

第二盤喬科維奇依舊打不死,和納達爾不斷展開底線多拍來回,但總是能取得主動優勢。喬帥底線強勢,發球落點刁鑽得分率高,兩次破發6:2再下一城。

