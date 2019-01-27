澳網／喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫　躍居史上第三　

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

生涯第53次和納達爾對決，喬科維奇成功馴服蠻牛，所有發球局全部完美保發。整場比賽喬帥失誤少，在底線讓納達爾一籌莫展穩穩掌控節奏，以6:3、6:2、6:3帶走勝利，贏得生涯第15座大滿貫冠軍，超越山普拉斯(Pete Sampras)獨居史上第三。喬帥7次闖進澳網決賽全拿下勝利，澳網7冠也超越費德勒(Roger Federer) 和愛默生（Roy Emerson）的6冠獨居史上第一。

首盤納達爾引以為傲的發球局和進攻沒能發揮效用，頻頻被喬帥化解反守為攻，第一個發球局就遭到破發。雖然之後發球局表現稍微回穩，但還是動不了喬帥發球局一共只拿到1分。首盤喬科維奇6:3拿下，這次納達爾在今年澳網丟掉的第一盤。

第二盤喬科維奇依舊打不死，和納達爾不斷展開底線多拍來回，但總是能取得主動優勢。喬帥底線強勢，發球落點刁鑽得分率高，兩次破發6:2再下一城。

第三盤戰況情勢還是沒有太大變化，喬帥在第三局突如其來的小球成功破發2:1。第六局納達爾拿到第一個破發點但被冷靜化解，喬科維奇4:2領先。雙方僵持到5:3納達爾無路可退，喬科維奇一個直線致勝球拿到兩個冠軍點。雖然發生一個失誤，但喬帥在逼出蠻牛失誤，6:3、6:2、6:3奪冠。

喬帥底線發球局無懈可擊，一發得分率高達80%，二發得分率也有84%。就算底線和納達爾長時間多拍對抽，也能面不改色掌握住主動權。相較一下納達爾發球局每一分都拿得非常辛苦，讓人大呼喬帥真的「打不死」。前面兩盤喬科維奇的發球局一共只丟掉6分。

喬科維奇奪下生涯第15座大滿貫冠軍，也是第7座澳網冠軍，帶走410澳幣約9138萬台幣的高額冠軍獎金。喬科維奇暌違3年再次於墨爾本奪冠，也是生涯第三次大滿貫3連冠。生涯15冠目前僅次史上最多費德勒的20冠，和納達爾的17冠。

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）