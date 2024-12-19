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「火腿」教練自認被湖人開除很瞎　漢姆：換其他隊可能在談續約

▲前湖人總教練漢姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲前湖人總教練漢姆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「火腿」漢姆（Darvin Ham）遭湖人開除後，本季轉任公鹿助教奪下NBA盃冠軍，締造個人NBA盃（前身為季中錦標賽）2連霸。上季末慘遭湖人開鍘，漢姆今(19)日首次對此發表看法，坦言對湖人解雇他的方式感到不解，直言自己應該得到更多時間適應總教練的角色，不明白為何會被炒魷魚。

漢姆在湖人擔任總教練2個球季。首季，他帶領前1年未能進入季後賽的湖人一路殺入西區冠軍賽；第2季，他率隊贏得首屆季中錦標賽，然而，湖人在季後賽止步首輪，最終漢姆遭到解僱。

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「以我做到的成績，我敢發誓，在其他球隊我可能在談續約了。」漢姆進一步說道，「我不是在說感受，而是在講事實，他們從沒進季後賽到打進西區冠軍賽，還贏得季中錦標賽，克服所有傷病問題，並且我們是贏下2場附加賽才進入季後賽。」

▲湖人中鋒戴維斯（左）、前湖人總教練漢姆（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人中鋒戴維斯（左）、前湖人總教練漢姆（右）。（圖／達志影像／美聯社）

漢姆替自己抱不平，「人們總是在談我們輸給金塊，但從來不談我們是怎麼能打到對戰金塊的，我們擊敗了一支充滿活力的年輕隊伍灰熊，還有金州勇士。」

漢姆在湖人執教時期飽受質疑，人們認為他戰術決策反應遲鈍，被抨擊最慘烈一戰是面對獨行俠，被前一季不在NBA賽場的艾克森（Dante Exum）投中7記幾乎無人對位的三分，且艾克森該季在其他比賽，單場從未命中超過4記三分。

關鍵字： NBA漢姆湖人公鹿NBA盃解雇

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