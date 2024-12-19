快訊／NBA現役第4人！里拉德簽下終身球鞋合約　生涯收入近196億

▲公鹿球星里拉德。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

剛幫助公鹿贏得NBA盃冠軍的8屆全明星後衛里拉德(Damian Lillard )，今(19)日傳出與所屬球鞋品牌愛迪達達成「終身合約」續約協議，他加入3位天王詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)和柯瑞(Stephen Curry)的行列，成為現役第4位獲此待遇的球星，職業生涯收入預計突破6億美元(約196億台幣)。

根據《ESPN》今(19)日的報導，里拉德與愛迪達的合約上個休賽季到期後，他的經紀人古德溫(Aaron Goodwin )就一直在幫他商談新合約，最終雙方達成「終身合約」續約協議，讓他成為NBA現役第4人，Nike麾下的詹姆斯、杜蘭特以及Under Armour旗下的柯瑞，也都擁有終身球鞋代言合約。

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34歲的里拉德職業生涯收入預計將超過6億美元，愛迪達今年還宣布，將公司總部的體育館球場命名為「里拉德球場」。

身為NBA 75大球星之一，里拉德自2012年進入聯盟就一直是愛迪達的球星，他生涯前11季效力拓荒者時，透過愛迪達在他的「第二故鄉」開展了許多計劃，鞏固個人在波特蘭社區的地位。

里拉德上季改披公鹿戰袍，聯手「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，兩人昨日攜手率隊贏得NBA盃冠軍，「小李」本季場均能砍25.7分，7.5助攻，4.5籃板和1抄截。