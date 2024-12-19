宋家豪邁向第10年旅日生涯 新賽季年薪9000萬日圓

▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天隊高級董事石井一久於6日在仙台市的球團辦公室接受採訪，談及球隊未來的補強計劃等相關內容。報導中也透露台灣投手宋家豪明年年薪為9000萬日圓（約1901萬台幣），較今年的1.1億日圓有所調整。

2016年，宋家豪以育成合約加盟樂天，隔年升為支配下球員。今年4月，他達成日職生涯第300場出賽里程碑，累積生涯出賽338場，拿下19勝15敗，120次中繼、7次救援成功，投了326.2局，防禦率2.98，送出257次三振，僅118次四壞球。展望2025年，宋家豪設定一軍出賽50場為目標，期望穩定貢獻球隊。

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未來若在一軍的累積時間足夠，他將有機會取得不佔外籍球員名額的國內自由球員（FA）資格。這對他而言意義重大，將成為繼郭泰源、許銘傑之後第三位達成此成就的台灣球員，但不同於前兩者是先發投手，宋家豪以後援投手身份完成。他先前受訪表示，「他們都是先發投手，而我是後援，這紀錄更不容易達成。」

石井一久表示，明年對球隊而言是關鍵的挑戰之年，確保宋家豪等洋將續留是重要一環。石井也透露，球隊將繼續尋求補強，包括野手與投手，進一步提升戰力，全力備戰新賽季。