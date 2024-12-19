金塊冠軍成員恐被交易　 3屆MVP約基奇改搭30億頂級射手？

▲金塊小波特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊2023年冠軍成員小波特(Michael Porter Jr. )上個月曾公開表示，若本季無法奪冠，冠軍陣容可能會被拆散，未料1個多月後他自己就捲入交易傳聞，根據NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)的消息，丹佛正與籃網商討一筆潛在交易，想用小波特換取頂級射手強森(Cam Johnson)。

由3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)領軍的金塊，休賽季最大的動作是簽下前MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook )，並與兩名先發大將莫瑞(Jamal Murray)、戈登( Aaron Gordon)續約，他們對於是否要進行交易顯得猶豫，不過最近似乎已展開行動。《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)報導，丹佛對多位「高知名度」球員都表達了興趣，甚至已有初步討論。

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▲籃網強森（左）。（圖／達志影像／美聯社）

阿米克點名，2屆「灌籃王」拉文(Zach LaVine)、前「浪花小弟」普爾(Jordan Poole)、爵士最佳第6人克拉克森(Jordan Clarkson)、老鷹主力杭特(De’Andre Hunter)、籃網射手強森及巫師長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)都在金塊的雷達上；具體來說，他們正在尋找一名能夠顯著提升進攻的球員。

《運動畫刊》分析，在這個名單中，已被放上交易檯面的強森是最理想的人選，他本季至今出賽25場，繳出場均18.6分、4.2籃板和3助攻，整體命中率48.4%，三分命中率高達43.3%，平均每場能砍進3.2顆三分球。

值得一提的是，日前網羅了「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)的勇士，原本也有意一起延攬強森，最終因為不想送走前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)而作罷。

▲金塊小波特（左）。（圖／達志影像／美聯社）

NBA記者賽德瑞披露，金塊和籃網已就一筆潛在的交易進行初步討論，該交易涉及丹佛2023年冠軍成員小波特和強森，「丹佛還希望在同一筆交易中獲得布魯克林的另一位側翼球員，芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)或波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)。」

《運動畫刊》指出，強森可以取代小波特，他是一名出色的攻守全能側翼球員，雖然拉文、普爾或克拉克森也能提升進攻，但強森比他們更適合金塊。強森身上9400萬美元(約30億台幣)的4年合約進入第2年，本季薪資為2250萬美元。