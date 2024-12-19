運動雲

>

金塊冠軍成員恐被交易　 3屆MVP約基奇改搭30億頂級射手？

▲▼金塊小波特、籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊小波特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊2023年冠軍成員小波特(Michael Porter Jr. )上個月曾公開表示，若本季無法奪冠，冠軍陣容可能會被拆散，未料1個多月後他自己就捲入交易傳聞，根據NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)的消息，丹佛正與籃網商討一筆潛在交易，想用小波特換取頂級射手強森(Cam Johnson)。

由3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)領軍的金塊，休賽季最大的動作是簽下前MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook )，並與兩名先發大將莫瑞(Jamal Murray)、戈登( Aaron Gordon)續約，他們對於是否要進行交易顯得猶豫，不過最近似乎已展開行動。《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)報導，丹佛對多位「高知名度」球員都表達了興趣，甚至已有初步討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金塊小波特、籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網強森（左）。（圖／達志影像／美聯社）

阿米克點名，2屆「灌籃王」拉文(Zach LaVine)、前「浪花小弟」普爾(Jordan Poole)、爵士最佳第6人克拉克森(Jordan Clarkson)、老鷹主力杭特(De’Andre Hunter)、籃網射手強森及巫師長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)都在金塊的雷達上；具體來說，他們正在尋找一名能夠顯著提升進攻的球員。

《運動畫刊》分析，在這個名單中，已被放上交易檯面的強森是最理想的人選，他本季至今出賽25場，繳出場均18.6分、4.2籃板和3助攻，整體命中率48.4%，三分命中率高達43.3%，平均每場能砍進3.2顆三分球。

值得一提的是，日前網羅了「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)的勇士，原本也有意一起延攬強森，最終因為不想送走前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)而作罷。

▲▼金塊小波特、籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊小波特（左）。（圖／達志影像／美聯社）

NBA記者賽德瑞披露，金塊和籃網已就一筆潛在的交易進行初步討論，該交易涉及丹佛2023年冠軍成員小波特和強森，「丹佛還希望在同一筆交易中獲得布魯克林的另一位側翼球員，芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)或波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)。」

《運動畫刊》指出，強森可以取代小波特，他是一名出色的攻守全能側翼球員，雖然拉文、普爾或克拉克森也能提升進攻，但強森比他們更適合金塊。強森身上9400萬美元(約30億台幣)的4年合約進入第2年，本季薪資為2250萬美元。

關鍵字： NBA籃網強森金塊小波特約基奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

確定了！詹子賢留兄弟　雙方開5年高薪搶人最終選擇母隊

確定了！詹子賢留兄弟　雙方開5年高薪搶人最終選擇母隊

快訊／NBA現役第4人！里拉德簽下終身球鞋合約　生涯收入近196億

快訊／NBA現役第4人！里拉德簽下終身球鞋合約　生涯收入近196億

海報獨漏中華隊！WBSC官方「封面換奪冠照」網讚爆：再看還是感動

海報獨漏中華隊！WBSC官方「封面換奪冠照」網讚爆：再看還是感動

日名將轟12強漏洞：台灣換先發僅罰50萬...冠軍獎金卻破2億

日名將轟12強漏洞：台灣換先發僅罰50萬...冠軍獎金卻破2億

快訊／台籃震撼彈！　高雄海神「隊魂」主控布銳克曼驚傳自請離隊

快訊／台籃震撼彈！　高雄海神「隊魂」主控布銳克曼驚傳自請離隊

宋家豪邁向第10年旅日生涯 新賽季年薪9000萬日圓

宋家豪邁向第10年旅日生涯 新賽季年薪9000萬日圓

金塊冠軍成員恐被交易　 3屆MVP約基奇改搭30億頂級射手？

金塊冠軍成員恐被交易　 3屆MVP約基奇改搭30億頂級射手？

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

大谷翔平獲選2024體育界最具影響力人物！現役大聯盟唯一入選

大谷翔平獲選2024體育界最具影響力人物！現役大聯盟唯一入選

樂天桃猿布局教練團　持續尋找合適打教

樂天桃猿布局教練團　持續尋找合適打教

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

熱門新聞

確定了！詹子賢留兄弟　雙方開5年高薪搶人最終選擇母隊

快訊／NBA現役第4人！里拉德簽下終身球鞋合約　生涯收入近196億

海報獨漏中華隊！WBSC官方「封面換奪冠照」網讚爆：再看還是感動

日名將轟12強漏洞：台灣換先發僅罰50萬...冠軍獎金卻破2億

快訊／台籃震撼彈！　高雄海神「隊魂」主控布銳克曼驚傳自請離隊

宋家豪邁向第10年旅日生涯 新賽季年薪9000萬日圓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

2NBA現役第4人！里拉德簽終身球鞋合約

3海報獨漏中華隊！WBSC「封面換奪冠照」被讚爆

4日名將再轟台灣換先發：只罰50萬...

5震撼！　海神隊魂布銳克曼自請離隊

最新新聞

1國王一哥替薩波尼斯抱不平：被低估

2湖人交易詹皇可能性曝　補強瞄準9人

3詹子賢5年約續留母隊？兄弟回應了

4確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

5樂天桃猿布局教練團　找合適打教

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

12強冠軍特展有望明年元旦登場　蔡其昌：分享台灣人共同榮耀！

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

秒答孫易磊「很可愛」　清宮幸太郎被逗樂笑呵呵

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

清宮幸太郎用中文喊「放馬過來」　王威晨笑回：放獅子、大象

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366