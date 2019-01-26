澳網／大坂直美奪冠日本第一人　登頂世界球后

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

日本混血女將大坂直美在澳網決賽，以7:6(2)、5:7、6:4解決捷克選手科維朵娃(Petra Kvitova)，不僅成為在澳網奪冠的第一位日本選手，更登上世界球后成為亞洲第一人。同時，她也跨年度連拿美網、澳網兩座大滿貫。

第一盤雙方打得激烈，比賽節奏偏快每一分都在幾拍之內解決。大坂一度化解5個破發點，科維朵娃也躲過兩個破發，閃過第一盤先被奪下的危機。雙方進入搶7，大坂發球分全部穩穩保住，先以7:6(2)拿下第一盤。

先馳得點後大坂直美立刻面臨危機，科維朵娃先一記刁鑽inside-out，再來一拍貼著邊線的致勝球取得兩個破發點。雖然被化解，但靠著大坂的失誤和強攻順利破發取得2:0領先。不過隨後科維朵娃回連續發球局都被破發後才止血，但陷入3:4落後。大坂於發球局強攻保發，5:3取得絕對領先優勢。

不料科維朵娃在發球局連以丟3分出現3個冠軍點，但靠著強勢發球力挽狂瀾連拿5分化解，下一盤更破發來到5:5，大坂面露難色。結果在5:6落後之際，大坂竟然出現關鍵雙發失誤5:7丟掉第二盤。

決勝盤大坂在第三盤突破對手發球局，隨後雙方一路僵持一路僵持，終場就以7:6(2)、5:7、6:4拿下冠軍，成為歷史上首位在澳網封后的日本女將。