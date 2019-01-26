運動雲

> >

澳網／大坂直美奪冠日本第一人　登頂世界球后

ETtoday運動雲

▲▼ 大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

日本混血女將大坂直美在澳網決賽，以7:6(2)、5:7、6:4解決捷克選手科維朵娃(Petra Kvitova)，不僅成為在澳網奪冠的第一位日本選手，更登上世界球后成為亞洲第一人。同時，她也跨年度連拿美網、澳網兩座大滿貫。

第一盤雙方打得激烈，比賽節奏偏快每一分都在幾拍之內解決。大坂一度化解5個破發點，科維朵娃也躲過兩個破發，閃過第一盤先被奪下的危機。雙方進入搶7，大坂發球分全部穩穩保住，先以7:6(2)拿下第一盤。

先馳得點後大坂直美立刻面臨危機，科維朵娃先一記刁鑽inside-out，再來一拍貼著邊線的致勝球取得兩個破發點。雖然被化解，但靠著大坂的失誤和強攻順利破發取得2:0領先。不過隨後科維朵娃回連續發球局都被破發後才止血，但陷入3:4落後。大坂於發球局強攻保發，5:3取得絕對領先優勢。

不料科維朵娃在發球局連以丟3分出現3個冠軍點，但靠著強勢發球力挽狂瀾連拿5分化解，下一盤更破發來到5:5，大坂面露難色。結果在5:6落後之際，大坂竟然出現關鍵雙發失誤5:7丟掉第二盤。

決勝盤大坂在第三盤突破對手發球局，隨後雙方一路僵持一路僵持，終場就以7:6(2)、5:7、6:4拿下冠軍，成為歷史上首位在澳網封后的日本女將。

▲▼ 大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網大坂直美
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／郭泓志離開富邦悍將　茶壺風暴是關鍵

中職／三商虎福利最好　林仲秋期待老東家重返

林書豪該與前黃蜂主帥重聚？美媒看好他到魔術發揮最大潛能

SBL／失誤忙著抱怨不回防　許晉哲怒批：不想打的不會讓他上

中職／郭泓志補強兄弟左投牛棚　與鄭凱文、李振昌共築後防

國際棒球賽宣布重大變革　U23、U18將改7局制

讀者回應

﻿

最新新聞

1期待羅德交流賽　江國謙：對日本狀況好

2蹲二軍壓力　許禹壕：不對不起自己

3投給西武教練看　廖任磊想打雙獅

4改善控球問題　吳俊良：林逸翔不錯

5SBL／達欣1分差本季首次贏裕隆

熱門新聞

1茶壺風暴　郭泓志離開富邦悍將關鍵

2三商福利最好　林仲秋期待老東家

3林書豪到魔術能發揮最大潛能？

4許晉哲怒批：不想打的不會讓他上

5郭泓志若進兄弟　與李振昌合扛終結者

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366