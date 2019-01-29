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大坂直美奪冠激勵日本體壇　桃田賢斗：我也要向偶像看齊

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▲▼ 羽球年終賽,日本桃田賢斗。（圖／CFP）

▲日本桃田賢斗。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

澳網最終由「日本小威」大坂直美擊敗捷克好手科維朵娃(Petra Kvitova)奪冠，成為首位拿下澳網冠軍的日本選手，更在本週登頂世界球后成為亞洲第一人，剛剛在印尼大師賽拿下亞軍的桃田賢斗表示，自己是她的粉絲，也激勵他要向大坂學習，「期盼我也能站穩世界第一的位置。」

擁有「日本小威」之稱的大坂直美，近日狀態火燙，從去年美網到今年澳網打下14連勝，包括美網決賽爆冷擊敗小威(Serena Williams)，連拿兩座大滿貫冠軍的她本週登頂世界球后，成為亞洲第一人，此事也激勵日本體壇，不少日本選手都發文恭賀，包括泳將瀨戶大也、桌球神童張本智和、桌球一姊石川佳純等人，都表達了尊敬之意。

▲▼ 大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

而目前仍穩居羽球球王的桃田賢斗，本賽季首站在大馬大師賽雖然首戰就不敵西本拳太，但來到印尼大師賽表現回穩，先後擊敗地主金廷、前丹麥球王安賽隆闖進決賽，可惜最終遭到21歲丹麥小將安東森(Anders Antonsen)直落二擊敗屈居亞軍。

儘管只拿亞軍，仍動搖不了桃田賢斗世界第一的地位，但他還是表示要改善許多缺點，為本賽季做準備，因為這一年是拿下2020年東京奧運資格賽最關鍵的一年，但在比賽之餘，他也相當關注網球，「畢竟都是球類運動，打法總有相同的地方，大坂能拿下大滿貫冠軍並登上世界第一真的很厲害，我是她的忠實粉絲，而她的表現也激勵日本體壇和我，要向她看齊，坐穩世界第一之位。」

▲▼ 中國福州公開賽,福州公開賽，桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲桃田賢斗認為大坂直美奪冠能激勵日本體壇。（圖／CFP）

關鍵字： 大坂直美桃田賢斗
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