女單世界前10水準差不多　西班牙馬琳：戴資穎技高一籌

▲戴資穎出色的假動作備受讚嘆。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

印尼大師賽決賽中，西班牙馬琳(Carolina Marin)最終因傷退賽，讓印度塞娜(Saina Nehwal)拿下冠軍，世界排名第4的馬琳近日受訪表示，目前世界前10的女單好手水準都差不多，但球后戴資穎可能技高一籌，「她整年都維持高水準發揮，且有很多假動作，表現非常好。」

25歲的馬琳生涯拿下3屆世錦賽女單冠軍、2016里約奧運金牌，今年先後打進大馬大師賽、印尼大師賽冠軍戰，可惜前者不敵泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)，後者馬琳又因傷退賽，最終沒能拿下本賽季首座冠軍。

▲馬琳本季連兩站得亞軍。（圖／達志影像／美聯社）



雖然拿下多次大賽冠軍，但馬琳認為仍不能輕忽世界前10任何一位好手，「她們都在同一的等級，因為某天我可能贏了其中一個人，另一天卻又輸給另一個人，我必須準備好對抗所有人。」

不過馬琳還是特別點出位居球后寶座高達111週的戴資穎，認為她的假動作可以說是當今女單之最，「她似乎比其他人都來得技高一籌，整年都能維持高水準表現，發揮得非常好。」馬琳過去與戴資穎交手11次僅拿4勝，且至今已吞對戰6連敗。

馬琳坦言，要一整年維持高效表現對她來說很難，「因為我們有太多比賽要參加，不可能一整年都保持健康的身體，受傷了就必須休息，我希望今年能有健康的身體持續奮戰。」