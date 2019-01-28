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印尼大師賽／大馬賽後再止步4強　自由人吳柳螢嘆需教練指導

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▲▼2018年大英國協運動會,馬來西亞混雙,吳柳螢,陳炳順。（圖／路透社）

▲退出大馬國家隊的混雙陳炳順／吳柳螢以自由人身份參賽。（圖／路透社）

記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽印尼大師賽，去年剛退出大馬國家隊、以自由人身份參賽的混雙「順螢組合」陳順炳／吳柳螢最終止步4強，成績目前仍維持，但吳柳螢坦言，經過幾場比賽後，他們了解到還是需要有教練場邊指導，已指出比賽中的盲點。

目前世界排名第六的「順螢組合」，在去年退出國家隊後，先是衛冕泰國大師賽，接著大馬大師賽、印尼大師賽都能闖進4強，但在印尼大師賽面對地主、世界第四的印尼組合阿瑪德(Tontowi Ahmad)／納西爾(Liliyana Natsir)，「順螢組合」繼2016年奧運吞敗後再次輸球，吞下交手以來七連敗。

▲▼2018年大英國協運動會,馬來西亞混雙,吳柳螢,陳炳順。（圖／路透社）

賽後吳柳螢指出，若是他們能有教練在場邊指導，對比賽能更有利，「我們知道擁有教練的重要性，因為在比賽時有些事情我們看不到，當我們不確定時，就容易犯下失誤，也無法破解對方的戰術，但若有教練在場，情況會不一樣。」

但礙於退出國家隊後，要請教練必須自費，雖然「順螢組合」已有贊助，但對於花費仍須謹慎，據悉他們正尋求與同樣退出國家隊的男雙「雙蔚」吳蔚昇／陳蔚強合作，可能在3月的全英賽中共同聘請一位教練。

關鍵字： 印尼大師賽順螢組合陳順炳吳柳螢
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