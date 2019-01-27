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印尼大師賽／三局大戰退桃田賢斗　丹麥21歲小將安東森封王

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▲▼ 丹麥安東森 Anders ANTONSEN （圖／達志影像／美聯社）

▲ 丹麥安東森 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽印尼大師賽27日進行各項決賽，其中日本球王桃田賢斗對上丹麥21歲小將安東森（Anders ANTONSEN），最終雙方大戰三局79分鐘，桃田賢斗以1比2（16：21、21：14、16：21）落敗，收下亞軍，安東森也收下自己生涯第一座超級系列賽的冠軍。

桃田賢斗先是在8強輕鬆直落二擊敗地主金廷（Anthony Sinisuka GINTING）後，4強賽對上安賽龍打得也很輕鬆，第二局更只讓對手拿到4分，決賽碰上安東森交手3次，桃田賢斗取3連勝，其中兩場打滿3局才分勝負。

本次交手第一局桃田賢斗挑到後場先馳得點，多拍來回後可惜殺球掛網，雙方網前挑球，桃田賢斗回球出界2：3，桃田賢斗起跳攻擊挑戰成功追平，不過安東森漂亮回擊，讓桃田賢斗4：6，安東森再提挑戰失敗，雙方互有進攻10平，桃田賢斗近身搶攻11：10。

安東森連要3分，不過桃田賢斗挑球到後場連追至13：14，桃田賢斗失誤掉分，讓安森東進攻得分14：17，桃田賢斗lucky ball過網，雙方都發生出界，安東森進攻先拿下局點，桃田賢斗16：21讓出首局。

不過第二局桃田賢斗展現強大壓制8：2領先，不過安東森正手拍攻擊追回3分，桃田賢斗輕回過網10：5、11：7領先，桃田賢斗網前攻擊取分，雙方多拍後安東森掛網，桃田賢斗攻擊出界掉分，不過強勢攻擊仍有6分領先，順利以21：14扳回。

決勝局雙方比數再度陷入拉鋸戰，桃田賢斗8：10落後，桃田賢斗斜線進攻不過出界，桃田8：11，多拍來回後桃田賢斗網前挑球，不過安東森守下進攻拿下分數，桃田賢斗網前追分，但下一球沒過網，安東森回擊出界，桃田賢斗12：16，雙方34拍，安東森挑至後場取分。

桃田賢斗追回2分，安東森後場起跳進攻、網前小球得分，桃田賢斗連續化解2個賽末點，最終以16：21落敗收下亞軍。安東森本場封鎖住桃田賢斗的攻勢，讓桃田賢斗難以起跳繞頭進攻，打得相當有耐心，本場勝利不但是生涯首座超級系列賽的冠軍，也終止對戰桃田賢斗的三連敗。

▼ 桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲▼ 桃田賢斗 。（圖／CFP）

關鍵字： 印尼大師賽桃田賢斗
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