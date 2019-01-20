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大馬大師賽／連下9分直落二退馬琳　依瑟儂封后衛冕成功

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▲▼泰國羽球女將依瑟儂 。（圖／CFP）

▲泰國羽球女將依瑟儂。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽馬來西亞大師賽20日進行各單項最後決賽，很可惜本站賽事中，世界球后戴資穎8強止步後，沒有台將能持續挺進，最後女單由泰國女將依瑟儂(Ratchanok Intanon)直落二（21：9、22：20）擊敗西班牙馬琳（Carolina MARIN），收下冠軍，也完成冠軍二連霸。

依瑟儂去年馬來西亞大師賽決賽擊敗戴資穎拿下冠軍，本屆力拼衛冕而來，先是在8強賽遇上戴資穎後，以直落二收下勝利，賽後認為戴資穎的狀態沒有到最佳，讓自己贏得很容易，之後在決賽碰上2018年世錦賽冠軍馬琳，雙方8次交手，依瑟儂握有5勝，不過近期2連敗。

依瑟儂首局維持領先至10：6後連拿9分，順利以21：9拿下，第二局雙方互有攻勢連拿6分，且7度平手，不過馬琳手上失誤偏多，回擊頻頻掛網，戰至20平後，依瑟儂連下2分收下冠軍點22：20勝出，順利收獲今年的第一座冠軍，也完成連兩年馬來西亞大師賽衛冕成功。

依瑟儂目前世界排名第8，去年前半段成績不錯，但後期表現不算傑出，瑪琳則是目前排在第6，去年收穫世錦賽冠軍、日本公開賽、中國公開賽冠軍，不過今年在訓練強度上可能還需要再做調整及提升，今年為奧運積分年，大家都要奮力一拼。

▼馬琳。

▲▼ 日本羽球公開賽,日本公開賽,日本公開賽女單冠軍馬琳。（圖／CFP）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 大馬大師賽馬琳依瑟儂
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