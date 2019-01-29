歡迎費天王回歸！　費德勒時隔3年將再度參賽法網

▲ 費德勒 。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

在澳網16強四盤大戰不敵20歲希臘小將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)的「費天王」費德勒(Roger Federer)，賽後他和法國記者透露，自己將參與5月的法網，法網總監福蓋特(Guy Forget)得知消息後相當開心，表示法國觀眾一直都相當歡迎，「所有人都會因為這個決定興奮不已。」

今年在澳網中尋求衛冕的費德勒，卻在16強戰中全場錯失12個破發點，最終以7:6(11)、6:7(3)、5:7、6:7(5)敗給年僅20歲的希臘全能好手西西帕斯，無緣完成三連霸，自去年的溫網後包括美網、澳網，費德勒已經連續三大賽事都未能闖進4強。

不過，賽後他卻宣布了一項好消息，表示自己將要參加法網，上一次費德勒參加法網已經是2015年，當時他在8強賽中不敵同胞瓦林卡(Stan Wawrinka)，接著2016年他因背傷退賽，2017、2018年則因考慮到草地賽事而沒有參賽。

對於費德勒的決定，福蓋特表示非常開心，「我們將在巴黎再次見到費德勒，法國觀眾一直對他抱有熱烈的歡迎，且賣票的時候，速度總是非常快，這幾年我們總是很遺憾地對球迷和媒體說『沒有』，但現在，人們買票能看到費德勒，這很好，我認為他打得不錯。」