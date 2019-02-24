西班牙大師賽／王齊麟／李洋男雙封王　台將今年第一冠到手

▲李洋。（圖／資料照／記者張克銘攝）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級300賽西班牙大師賽男雙，首次搭檔的王齊麟／李洋位居第五種子，一路殺進決賽面對第八種子南韓的金元昊／徐承宰，僅花了36分鐘以21比8、23比21奪勝，拿下本賽季第一座冠軍，也是台將今年第一冠。

王齊麟過去搭擋學長陳宏麟，去年拿下世錦賽男雙銅牌外，還在年終總決賽晉級4強，創下男雙史上第一組晉級的佳績，不過32歲的陳宏麟退休，王齊麟於是改搭國中同學李洋，今年先是在國內羽球排名賽收下亞軍，接著出戰西班牙大師賽。

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本次賽事中，王李配先是直落二擊敗大馬組合、大戰三盤退中國組合黃凱祥／王澤康，後又接連力退兩組丹麥組合，包括第一種子丹麥組合阿斯特魯普(Kim ASTRUP)／拉斯姆森(Anders Skaarup RASMUSSEN)，以及第三種子鮑伊(Mathias Boe)／摩根森(Carsten Mogensen)挺進決賽。

面對南韓組合，王李配首局除了開賽被追到2分平手外，接著就一路擴大比分，僅花了10分鐘就以21比8拿下第一局。第二局王李配先下5分後南韓才拿下分數，但也開始頻頻追分來到11平，甚至連下5分反超成17比16，整場比賽首度領先後，又先以20比18來到局末點，王李配不甘示弱連連化解到20平，南韓雖然追到21平，但王李配連下2分，成功以23比21奪勝，直落二拿下冠軍。

▲王齊麟。（圖／資料照／記者顏如玉攝）