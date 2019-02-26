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馬拉松何盡平走過2年痛苦復健　獲361°贊助拚2度爭奧

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▲馬拉松何盡平。（圖／361°提供）

▲馬拉松好手何盡平獲361°贊助。（圖／361°提供）

記者顏如玉／台北報導

剛剛結束的金門馬拉松，我國好手何盡平在半馬最終以1小時12分10秒拿下冠軍，第七度在家鄉奪冠，經過2年痛苦的復健及沈澱後，何盡平今年再度獲得品牌贊助，361°罕見簽下複數年合約，提供何盡平兩年100萬的裝備贊助，讓他能無後顧之憂地拼達標東京奧運，二度站上奧運舞台。

來自金門的何盡平，學生時期就受到台灣馬拉松紀錄保持人許績勝教練的指導，2015年就在日本琵琶湖馬拉松跑出2小時17分鐘42秒，取得里約奧運資格，最終在巴西賽道上留下第99名的紀錄，另外也在2017年的全運會中，締造三連霸的紀錄，被看好能打破高超過20年的馬拉松全國紀錄。

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▲金門馬，半馬冠軍何盡平。（圖／大漢集團提供）

▲何盡平今年金門馬拿下半馬冠軍。（圖／大漢集團提供）

但受到腳傷困擾，何盡平在里約奧運後就漸漸淡出馬拉松，在全運會後更毅然決定開始休養，並和前一個運動品和解除合約，去年3月動刀後，一整年自費治療，艱苦的訓練讓何盡平一度萌生退意，「但後來我跟我老婆討論，她都很支持我，鼓勵我去做我想做的事，經過很長時間的沈澱和思考後，我覺得不管未來有沒有達標，但我就是很喜歡跑步，所以我又重新回到賽場上。」

看見何盡平的決心，361°認為其形象良好以外，也非常想鼓勵台灣有夢想的人，去挑戰世界的舞台，因此決定和他簽訂複數年合約，除了提供設備外，還加碼提出只要他成績達標還有獎勵金，讓何盡平心中滿滿感謝，「我知道我有年紀了，但我還是想要再給自己一個機會去拚。」

儘管在金門馬中拿下半馬冠軍，但何盡平坦言，現在的狀態和巔峰還有一大差距，「最近狀態比較起伏，心態還在做調整，目前恢復到大概5成，但我已經踏出第一步、突破心理障礙，接下來就要參加3月17日的萬金石馬拉松全馬，到時候會提高強度訓練，也藉著這場銀標的比賽來檢測自己恢復多少。」

▲馬拉松何盡平。（圖／361°提供）

▲何盡平。（圖／361°提供）

關鍵字： 馬拉松何盡平國際品牌東京奧運361°
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