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金門馬／大風吹得嫑嫑！　全馬台灣冠軍吳昇蔚回憶波士頓馬

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▲金門馬全馬本土冠軍吳昇蔚。（圖／大漢集團提供）

▲金門馬全馬本土冠軍吳昇蔚。（圖／大漢集團提供）

記者顏如玉／金門報導

2019金門馬拉松17日展開半馬、全馬賽事，上班族的吳昇蔚以2小時45分44秒拿下台灣男子組冠軍，賽後他笑說，金門風真的大到他不要不要的，更想起去年在波士頓路跑的經驗，「還好沒有下雨，我第一次參賽就破了個人最佳，真的很開心！」

在研華電子擔任產品開發經理的吳昇蔚，過去以打籃球為主，後來因為受傷，加上公司路跑社提供半馬名額，「當時我跑了12K就開始用走的，就覺得我不該跑這麼慢，所以後來就開始練跑步，因為跑步也不如籃球那麼激烈。」，開始練習路跑後，吳昇蔚說，讓他身心裡都健康許多，「作息規律很多，也養成晨跑的習慣，我現在還是家裡最早睡的。」

▲▲金門馬全馬本土冠軍吳昇蔚。（圖／記者顏如玉攝）

▲吳昇蔚表示因為練了跑步讓自己作息正常許多。（圖／記者顏如玉攝）

跑了兩年後，吳昇蔚開始挑戰全馬，至今跑齡7年，過去曾拿過國道馬第五名，今年39歲的他首度參與金門馬，他笑說，「今天風真的是很大，大到我不要不要的，感覺僅次於波士頓，去年我跑波士頓那時候下雪又吹風、體感溫度零下，跑到我嘴唇下都結冰，還好這裡沒有下雨，不然我可能受不了。」

首次參賽就打破自己的最佳，成為台灣組第一，總排第13，吳昇蔚難掩興奮之情，直呼很開心，「接下來的目標想要跑進2小時45分之內，這樣之後的東京馬、柏林等都不用抽就能參賽。」

關鍵字： 金門馬全馬台灣冠軍吳昇蔚PB
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