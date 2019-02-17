金門馬／白皙長腿領跑好養眼！　大陸十佳跑團「最顏值」任配速員

▲▼中國十佳跑團，「最顏值跑團」各個女孩兼具顏值與實力。（圖／翻攝自微博，圖下同）



記者顏如玉／金門報導

2019第十二屆金門馬拉松在16日展開，17日的全馬、半馬賽事中特別找來蟬聯三屆中國十佳跑團的「最顏值路跑團」派出12位正妹擔任配速員，期望帶領跑者跑出更佳成績，也成為賽道上更靚麗的風景。

來自福建福州的最顏值路跑團，由團長姜蕊帶領，去年從400名女孩中海選50位兼具顏值、身材跟跑量的女孩，在三個月裡進行核心訓練、戶外路跑訓練、化妝課程、舞蹈課程、普通話課程等，最終選出10名女孩成為配速員，姜蕊表示，「我從綜合方面去做考慮，希望能培養出很正能量、很青春的跑員來帶領大家。」

媒體出身後投入教育業，因常坐辦公室而發胖的姜蕊，為了找回昔日好身材開始適量飲食及健身，期間也發現大城市女孩相當自律，也讓她非常想將這樣的好習慣帶回福州，「所以我最開始才會在福州成立跑團，而跑團中也有男生，我和他們還有體育界高層討論過，覺得女配速員也是一個市場，因此去年舉辦了訓練營。」

訓練營選出最終的10名配速員後，她們從去年的10開始接受專業訓練，至今已經領跑過10月的南昌馬拉松、12月的福州馬拉松，本次金門馬是這群「兔子」第三度領導，姜蕊說，「我們從2015年起蟬連三年的中國十佳跑團，這是經過中國田協和新浪體育認證的，也表示我們在國內有了一定名氣，今年預計會做第二屆的訓練營，希望能招募更多女孩加入。」

值得一提的是，最顏值跑團的名字由來，姜蕊說，因為自己曾是媒體業，剛開始創路跑團加入的都是媒體圈、主持人、藝人和演員等，顏值特別高，「不過後來許多媒體都在問為什麼較高顏值，覺得我們有接得瑟，就決定把『高』拿掉，變成『最顏值跑團』。」

「我們的跑團，各年齡層跑者都收，男女也都有，我想，跑步作為一個全民健身，不應該只在乎顏值，而是只要你能進來就一起跑步，希望我們通過運動、堅持，散發出正向的精神魅力，所以也叫做『最顏值』。」

▲最顏值路跑團將擔任全馬、半馬配速員。（圖／記者顏如玉攝）