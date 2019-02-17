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金門馬／吉普車軍用卡車出動展戰地特色　17日半馬全馬開跑

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▲2019金門馬拉松邀請國軍加入吉普車作為賽道前導車更加突顯得天獨厚的戰地特色。（圖／大漢集團提供）

▲2019金門馬拉松邀請國軍加入吉普車作為賽道前導車更加突顯得天獨厚的戰地特色。（圖／大漢集團提供）

記者顏如玉／金門報導

2019第十二屆金門馬拉松，16、17日國立金門大學開跑，今年賽事特別加入軍用吉普車做前導車、軍用卡車擔任殿後收容車，還找來中國十佳馬拉松跑團「最顏值路跑團」擔任配速員，期盼幫助跑者再創佳績。

本次賽事分為兩天進行，16日先有健康休閒5公里組開跑，17日則有全程、半程馬拉松與11.2公里組，今年共有8000名、多達18個國家選手參賽，而大會為了推廣全民運動，本次競賽組的三個組別都享有金門特色紀念酒、專業快速排汗賽衣、紀念浴巾、以金門特有的生物鱟與水獺為設計概念的專屬完賽獎牌，及金門特色風味餐。

▲中國最顏值路跑團。（圖／記者顏如玉攝）

▲中國最顏值路跑團派出12位正妹擔任配速員。（圖／記者顏如玉攝）

今年參賽的跑者，包括去年以2小時17分32秒締造金門馬全馬新紀錄、拿下第一名的肯亞選手卡米提(Samuel Mungara Kamiti)，今年將挑戰衛冕。另外，來自中國的好手葉偉、錢鼎彬以及去年獲得金門馬女子第二名的孫偉偉也來勢洶洶全力備戰。國內選手黃世昌及何慶燕將再次參加全馬，好手陳秉豐今年也將挑戰蟬聯半馬二連冠，將冠軍留在臺灣。

本次賽事特別的是，將由國軍以吉普車做為賽道前導車，如果跑不完被關門，還有軍用卡車做為選手殿後收容車。另外，本次活動更有團長姜蕊帶領的最顏值路跑團擔任最吸睛的配速員，包括半馬8個人、全馬4個人，期盼能幫助跑者再創佳績。

▲2019金門馬拉松。（圖／大漢集團提供）

▲金門馬拉松每年都受到大家歡迎。（圖／大漢集團提供）

關鍵字： 金門馬吉普車軍用卡車大陸顏值跑團
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