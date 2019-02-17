金門馬／體驗戰地風情　肯亞包辦全馬、何盡平半馬封王

▲肯亞選手喬治(George Mbugua Ngure)奪金門馬全馬冠軍。（圖／大漢集團提供）



體育中心／綜合報導

一年一度的金門馬於17日展開全馬、半馬賽事，今年共有19國、近8000名跑者參與，2017年冠軍肯亞選手喬治(George Mbugua Ngure)壓倒去年冠軍卡米提(Samuel Mungara Kamiti)二度封王，半馬則有地主金門選手何盡平、「長跑精靈」蘇鳳廷稱王封后，而20名來海龍蛙兵半馬全程整齊劃一還喊口號，更是震撼全場。

金門馬邁入第12屆，8000名額再度於短時間秒殺，金門縣長楊振浯表示，金門馬帶給跑者完全不同的感受，所以這項賽事每年都是秒殺，「沿途不僅有仿軍事炮聲和裝置，還有閩南式建築及滿滿金門人情味，讓許多跑者印象深刻，還沒參加過的，明年記得要快報名！」

▲金門馬體驗戰地風情。（圖／記者顏如玉攝）



今年除了菁英選手之外，包括參加全馬的廈門體育局長吳明顯、萊爾富董事長汪亦祥以及從日本來訪參加半馬的兒手線振興局長鈴木、花捲事務局長佐藤，甚至連來採訪的愛爾達主播魏楚育、蔡宜瑾及緯來體育記者汪名孍也都下場參賽。

▲金門馬找來最顏值跑團擔任配速員。（圖／記者顏如玉攝）



今年金門馬不只邀請國軍加入吉普車做前導車，並以軍用卡車作為選手電後的收容車外，金防部還有300多名軍士官參賽，支援100多人，今年還首度在沿途擺軍事裝備，包括牽引是榴砲、中型戰車，海龍蛙兵也派出20人帶隊整齊隊呼，以唱軍歌方式一路跑回終點。

除了陽剛味之外，大會還特別找來中國十佳跑團「福建最顏值路跑團」12位美女跑者擔任配速員。

▲金門馬，半馬冠軍何盡平。（圖／大漢集團提供）



今採用半馬、全馬共同出發，男子半馬由35歲的何盡平睽違3年以1小時12分10秒拿下冠軍，這也是他第七度奪冠，女子半馬則是由蘇鳳婷以破PB的1小時19分33秒封后，去年只拿下第三的她開心表示，要謝謝學長林亞帆，因為他在國小代課比較有時間，近半年都跟著他訓練，秒數有進步，自己心態也有改變，本來目標想跑進78分鐘，終於創下PB！」

▲金門馬半馬冠軍蘇鳳婷。（圖／大漢集團提供）



全馬男子則有肯亞選手喬治以2小時15分16秒封王，這也是他繼2017年後第二度在金門封王，去年冠軍卡米提則以2小時15分49秒屈居亞軍，全馬女子由肯亞的莫尼卡(Monica Watetu Ndiritu)以2小時39分28秒封后。全馬本土男子由素人上班族吳昇蔚以2小時45分44秒破個人PB拿下第一，本土女子則以何慶燕以3小時04分56秒蟬聯台灣第一。

▲金門馬全馬本土冠軍吳昇蔚。（圖／大漢集團提供）

▲金門馬海龍蛙兵也參賽。（圖／記者顏如玉攝）