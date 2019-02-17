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金門馬／世大運銅牌「甜心」張芷瑄　拼東京馬還有奧運夢

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▲金門馬，半馬女子亞軍張芷瑄。（圖／記者顏如玉攝）

▲金門馬，半馬女子亞軍張芷瑄。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／金門報導

去年金門馬半馬女子以32秒之差不敵世大運隊友游雅君拿下第半馬第二名的「長跑甜心」張芷瑄，今年再度以1小時22分01秒排名第二，接下來她將要拼3月的東京馬全馬，期盼能破個人最佳2小時52分，已經從學校畢業的她現階段仍專注在跑步，希望有一天能跑進奧運。

國中開始練田徑，到大學改練馬拉松的張芷瑄，2017年曾搭檔曹純玉、游雅君、陳宇璿拿下半馬團賽銅牌，去年張芷瑄和游雅君一同參與金門馬，最終游雅君以1小時22分鐘05秒奪冠、張芷瑄則以1小時22分鐘37秒排亞軍。

▲曹純玉、游雅君、陳宇璿、張芷瑄。（圖／記者魏立信攝）

▲曹純玉、游雅君、陳宇璿、張芷瑄勇奪2017世大運半馬團賽銅牌。（圖／記者魏立信攝）

張芷瑄說，其實自己一年內只會參加兩次全馬的比賽，「挑在比較具有指標性、或是有特別準備、地形比較平的比賽去比，今年就設定在3月的東京馬，希望能破個人最佳跑進2小時50分內。」

目前25歲的張芷瑄從學校畢業後，就專心投入訓練，靠著代言、路跑活動及獎金賺錢，她透露自己沒有特別想要練到什麼時候，只希望能一直突破自己，家人也相當支持，「因為奧運沒有限年齡，我想全力去拼，明年沒有了還有下次，不過奧運的話，我至少也要拼到2小時45分以內。」

關鍵字： 金門馬世大運銅牌甜心張芷瑄東京馬奧運
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