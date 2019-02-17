金門馬／全馬本土何慶燕衛冕封后　想鼓勵女性勇敢追夢

▲金門馬，全馬本土女子冠軍何慶燕。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／金門報導

2019金門馬17日的全馬賽事中，台灣本土最終由何慶燕以3小時04分45秒蟬聯女子第一，賽後她表示非常感動，也特別想透過跑步鼓勵女性，儘管有了家庭有了小孩，還是可以找時間去做自己喜歡的事，有了成就感更會推動自己堅持，所以不要因此而放棄。

一直以來都沒有正規訓練的何慶燕，過去曾是女籃選手，還打過台電女籃，可惜大一因為傷勢讓自己的肌肉無法再度強健而選擇退役，後來才選擇跑步，「跑步就是件容易的事，一個人就可以從事，加上跑著跑著就有成績，所以我就一路就持續到現在。」

▲何慶燕去年也是全馬女子本土第一。（圖／記者潘泓鈺攝）



去年以3小時2分31秒完賽，何慶燕以3小時04分56秒排名總排第四、蟬聯台灣第一，「我今年擔任導師，責任更重也更累，再加上年紀也47歲了，不會想著要往前拼也不會勉強自己，只想維持就好，所以能有這樣的成績我覺得很驕傲。」

對於自己能再次完成金門馬，並拿到不錯的成績，何慶燕甫一過終點就表示快哭了，非常感動，「賽前我覺得有衛冕的壓力，但我很感謝先生支持我、告訴我平常心就好，這次我只想讓大家知道，雖然你結婚有家庭有小孩，但還是可以找到時間做自己喜歡的事，因為有成就感也會推自己繼續下去，鼓勵所有女性，不要因為有了家庭就放棄自己的興趣。」