大坂直美公布新任教練！　將聯手前大威陪練征戰印地安泉

▲大坂直美宣布新任教練詹金斯。（圖／翻攝大坂直美推特）



記者顏如玉／綜合報導

接連拿下美網、澳網冠軍後，新科世界球后大坂直美卻和教練巴真(Sascha Bajin)拆夥，直到28日才在推特上低調宣布，確定找來前大威(Venus Williams)陪練、1月剛被宣布為美國女網教練的詹金斯(Jermaine Jenkins)加入團隊。

大坂直美可說是目前網壇做炙手可熱的明星，連續奪下美網、澳網女單冠軍後，成為亞洲首位登上球后的選手，接著她更豪言要奪下今年所有大滿貫冠軍，但就在此刻傳出與教練分道揚鑣的消息，震驚網壇之餘，也讓她遭受莫大的輿論壓力，在杜拜女網賽首輪爆冷吞敗後，還曾遭到網友無情咒罵，讓她一度崩潰痛哭。

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▲大坂直美拿下澳網冠軍後登頂世界第一。（圖／達志影像／美聯社）



直到28日，大坂直美終於找來新任教練，她在推特上先是隱晦表示和團隊共進愉快的晚餐，「也想利用這麽機會感謝詹金斯加入我們，歡迎你的到來！」，接著團隊也證實找來34歲的詹金斯擔任教練。

據WTA官網指出，詹金斯為前美國大學網球明星，於2015年起擔任大威陪練到上個賽季，而他的弟弟則是小威(Serena Williams)的目前的陪練，今年一月，詹金斯被美國網球協會任命為國家女網隊教練。

除了詹金斯外，大坂直美的團隊中還有體能師薩拉(Abdul Sallah)、治療師施塔爾(Kristy Stahr)及父親弗朗索瓦(Leonard Francois)。接下來大坂直美將征戰3月6日的印第安泉大師賽。