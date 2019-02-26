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大陸桌球「超級全滿貫」好手　馬龍傷病嚴重恐影響東奧

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▲馬龍（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸桌球好手馬龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

2016年里約奧運拿下桌球男單冠軍的大陸好手馬龍，近日被北京市桌球總教練張雷爆出傷病相當嚴重，甚至超乎預期，「他能否趕得上東京奧運還是未知。」

馬龍因為嚴重膝傷，自去年8月的保加利亞公開賽後就接連退賽，缺席了捷克公開賽、世界盃、瑞典公開賽、奧地利公開賽、年終賽，以及今年的匈牙利公開賽，世界排名也從原本的第一，落到10名之外，目前排名第12。

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雖然休息了這麼多場比賽，但馬龍的傷勢仍沒有復原的跡象，張雷說，其實他除了膝傷外，手腕、腰部也都有傷，「我擔心即使他傷勢恢復了，康復後的實力能後到達原本的高度也是問題，現在國際桌總的比賽越來越多，頂尖球員幾乎沒有休息時間，馬龍復出後還有聯賽要參加，傷病只會更加嚴重。」

馬龍是全世界首位集奧運、世錦賽、世界盃、亞運、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、中國全運會單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手，日本媒體更稱呼他為「六邊形」好手，認為他集結了力量、速度、技術、發球、防守和經驗，是最令人忌憚地選手，雖然去年日本公開賽爆冷輸給張本智和，但實力仍不容小覷。

就目前馬龍的情形來看，據陸媒報導，若是無法參加4月的世桌賽影響甚大，因為這關係到東京奧運的積分，若是他沒有參賽，那麼過去所攢的積分(包括3月得公開賽冠軍等)將會消失，世界排名也會從第12掉到將近百名，若是屆時無法取得東奧資格，對中國軍團來說將是一大損失。

關鍵字： 大陸桌球超級大滿貫馬龍東奧
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