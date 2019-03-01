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中學五人制／決賽1日開打　東體女足、民雄農工拼三連霸

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▲中學五人制，國女組，台東體中國中部。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東體中國中部女足拚三連霸。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制足球錦標賽1月南北區複賽結束後，直到3月開始進行全國決賽，1日國中女生組率先登場，6日則是高中女足、10日國男組、18日高男組，其中台東體中國中部女足和民雄農工都要挑戰三連霸。

錦標賽自去年12月起先是在南區進行高男組複賽，挺進8強的隊伍取得全國決賽門票，包括挑戰三連霸的嘉縣民雄農工、中市惠文、南市北門、高市瑞祥、屏縣東港、雲縣虎尾、台南一中、南市新豐。而南區國男組8強隊伍為中市爽文、南市佳里第屏縣瑪家、嘉縣過溝、高市瑞祥、高市後勁、高市左營及中市福科。

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今年1月來到北區複賽，高男、國男組同樣也是取8名進入決賽，高男組包括北市復興、花縣花工、宜縣南澳、桃市龍潭、北市和平、北市建國、竹縣竹北、竹縣實驗。國男組有苗栗建國、竹縣博愛、北市蘭雅、北市北投、新北自強、宜縣南澳、桃市中興及北市龍門。

而女子組部分，高女組僅7隊、國女組僅15隊報名，因此直接進入全國決賽，3月1日到6日先是國女組決賽，接著6日下午到8日為高女組決賽，國男在10日起至14日，高男則在18日到22日。

▲中學五人制，民雄農工去年奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

▲民雄農工。（圖／資料照／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制決賽錦標賽
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