大專足聯／輔大3比2擊落台體　闖進冠軍戰離衛冕只差一場

▲ 大專盃八強,輔大vs台體, 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級賽事四強出爐後，28日下午進行兩場比賽爭取冠軍戰門票，首場由上屆冠軍輔大對上台體大，台體一路追趕，不過最終輔大扛住台體猛攻，以3比2勝出，順利挺進4月7日在台北田徑場的冠軍戰，要力拼衛冕，輔大馬良辰提到，「很期待接下來的冠亞軍戰，希望能夠衛冕成功。」

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輔大對上台體比賽可說是今天的重頭戲，上半場第20分鐘馬良辰就先破門，不過才過4分鐘，台體大友秀斗門前助攻陳柏諭，陳柏諭繞過門將黃秋霖進球，雙方1比1進入下半場，第49分鐘以及第52分鐘，上場表現精采的周宇杰以及方立芃再將比數擴大至3比1，不過第83分鐘，台體江信隆自由球直接攻進球門追至一分差。

輔大頂住台體的猛攻，游家煌有幾次不錯的進攻機會，可惜都差臨門一腳，最終輔大以3比2收下勝利，搶下晉級冠軍戰的門票。馬良辰說，「賽前教練給我們的觀念就是全力拚，我們練習都比別人足夠、都很投入都做到了，就比較心態了，就是放開打。」

談到下半場踢得有點急躁，馬良辰認為，「體力上下滑大家有點抽筋了，比較早進球先給對方壓力，不過我自己那一球也是補門滿幸運的，後面大家比較急，想把比分拉大，後面有幾球滿可惜，門前把握度還不夠，還要在專注一點。對於力拚衛冕很期待。」

游家煌則說，「對自己球隊當然有信心，一定想贏的，3比1的時候後面就是以防守為主，3比2時有點亂，後防疏忽掉就很容易被進球，要是3比3就還要踢延長，贏這場很開心拉，今天贏了就期待冠亞軍。」